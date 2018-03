Pedro Contreras le puso precio a la categoría del Sonsonate

Pedro Contreras, presidente del Sonsonate, confirmó que la licencia del equipo cocotero para jugar en primera división está en venta.

Para este directivo, las taquillas como local que ha tenido el plantel en las últimas presentaciones no alcanzan para cubrir la planilla mensual. Además, hace una semana amenazó a la plantilla con vender la categoría si no se clasificaban a cuartos de final del torneo.

“Con ingresos de $5 mil por juego, qué se va a hacer con un equipo. Para qué tener un equipo en primera si no va a llegar la gente. Ese es el problema, que la gente ha abandonado al equipo. La gente no llega porque los resultados no se dan. El equipo está en venta”, apuntó el dirigente.

Contreras confirmó que se pedirá la suma de $250 mil por la plaza del equipo cocotero a quien muestre interés. “Pero el que tenga interés, puede ofrecer. Es negociable”, indicó el directivo sonsonateco.

Sonsonate regresó a primera división hace dos temporadas luego de comprar una franquicia por $100 mil.

SOLO ES A PARTIR DEL CLAUSURA 2018

Contreras explicó que con la venta de la categoría dejará el equipo al día. Pero aclaró que se haría cargo del plantel hasta que termine el Apertura 2017.

“Ahora estamos al día y es para entregarlo en enero. Ahorita tenemos que terminar este torneo y luego ver si el equipo que compre la categoría esté interesado en los jugadores que tenemos. Podría darse el caso de que Sonsonate necesite una categoría en segunda”, apuntó el dirigente cocotero.

Contreras recordó que la categoría se compró para que la gente llegara a verlo. “La gente habla de precios (en taquilla) y somos el que cobra más barato. No se puede hablar de precios”, apuntó el dirigente.