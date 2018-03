Pedro Contreras, ex president del Sonsonate: “Nuestro fútbol está secuestrado”

Pedro Contreras renunció este lunes a su cargo de presidente del Sonsonate. Tomó a esa decisión luego de recibir insultos de ciertos aficionados cocoteros, el pasado sábado en el juego ante FAS.

"Algunos critican que porqué le fui a pedir a la gente que se abstuviera de usar pólvora. ¿Y por qué nadie actúa? si es un requisito para entrar a los estadios el no llevar pólvora. Somos de los equipos, junto al Aguila y FAS, que más multas hemos recibido por ese tema. Esos son los aficionados que corren a los demás. Este nuestro fútbol está secuestrado por grupos así”, declaró.

Y aseguró que como mandamás de los cocoteros recibió amenazas, lo cual le motivó a dar un paso al costado.

"Afuera del estadio me han amenazado que si no quito a fulano, me va a pasar esto o lo otro. Quiero vivir mi vida tranquilo", apuntó.

PUEDE LLEGAR HASTA LOS TRIBUNALES



Contreras indicó que antes de su renuncia tuvo que lidiar con acusaciones de algunos hinchas que lo acusaron de haber vendido el juego contra Alianza, por las semifinales del Apertura 2016.

"Dicen que me dieron $60 mil. Yo les digo que de dónde han sacado esa tontera. La próxima vez que oiga eso voy a llevar hasta Tribunales a esa persona", apuntó elahora exdirectivo.

Contreras aseguró que ahora las decisiones las tomará la junta directiva. "Yo pasé mi renuncia a la junta directiva. Ahora habrá que hacer un llamado para nombrar un presidente, para mientras se llegan las elecciones que serán en mayo", manifestó.

Esta mañana el tesorero del equipo, Miguel Castillo, dijo que nombrarán a un presidente interino en una asamblea que realizarán este mes (http://www.elgrafico.com/2017/03/07/sonsonate-mantendra-a-ernesto-gochez-como-tecnico).