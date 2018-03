Pedro Arieta: “Hasta hoy no he visto un solo proyecto de Larrosa en Águila”

Pedro Arieta Vega, presidente corporativo del Águila, se mostró sorprendido por las declaraciones vertidas a EL GRÁFICO por el director deportivo del equipo, el uruguayo Darío Larrosa, quien señaló al directivo como la piedra de tropiezo en su labor dentro del plantel negronaranja.

"Soy el presidente corporativo del equipo y siento que la relación (de Darío Larrosa) conmigo ha sido mínima, no estoy en el hacer diario del tema (que él enfoca). Su relación directa es con la directiva actual, con mis hijos, Pedro (Arieta Iglesias) es el presidente del equipo y no veo que yo sea un obstáculo o qué cosas he estado boicoteando como él afirma", destacó.

Larrosa afirma que todo documento o proyecto a favor del Águila debe llevar la firma de Arieta Vega, pero el pope aseguró que "no sé a qué se refiere él. Yo con mis hijos tengo una excelente relación, con lo de su labor lo platicamos y lo discutimos y hasta ahora que yo sepa nunca hemos detenido nada".

Arieta Vega, que también es el actual presidente de la primera división salvadoreña, aseguró además que no ve a Larrosa desde diciembre debido a problemas de salud, pero afirma que no tiene ninguna diferencia con él.

PIENSA EN LO ECONÓMICO



Sobre el hecho que él deba firmar documentos para que puedan desarrollar la logística del plantel, Pedro Arieta Vega aclaró que "son cosas de administración, la parte operativa la lleva la Junta directiva y mi labor es lo corporativo, lo económico".

"Peroo siendo sincero hasta el momento nunca he conocido un plan de trabajo de parte del señor Larrosa, no lo he visto y no sé lo que está haciendo a favor del Águila porque casi nunca voy a las reuniones de la directiva y desconozco en gran parte sus planes, si es así que lo aclare él, no tengo cosas que he estado deteniendo como dice", agregó.

El presidente corporativo del plantel emplumado explicó que él únicamente vela por las finanzas del equipo y dejo entrever que Larrosa a veces genera gastos innecesarios.

"Alguna vez pregunto a la gerencia ¿y esto qué es y porqué? Y me lo explican. Otro ejemplo es sobre amueblar las casas de todos los extranjeros y pregunté porqué estaban comprando dos refrigeradoras si ya existe una. Son cosas que he rechazado al final pero porque debo cuidar el dinero, pero esas cosas no son proyectos como él dice. Hasta el momento no he visto un solo proyecto de verdad del señor Larrosa", concluyó.