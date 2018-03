Pedro Arieta: “Es un alivio que no sancionaran el Barraza”

La comisión disciplinaria de la FESFUT multó hoy al Águila con $575 por los desórdenes que sus aficionados ocasionaron el domingo en el estadio Juan Francisco Barraza, pero el presidente del equipo, Pedro Arieta Iglesias, cree que hay algo positivo en la sanción."La verdad es que es un alivio que no nos hayan sancionado el estadio, que era lo que mucha gente estaba especulando. La sanción económica es fuerte, pero dentro de todo lo malo, el estadio no fue sancionado", apuntó Arieta Iglesias.La comisión determinó que el Águila debe pagar $100 dólares por el lanzamiento de papel contómetro a la cancha, $100 por el lanzamiento de una botella de vidrio que impactó al tecleño Gerson Mayén y $375 por el uso de pólvora. Todo sucedió en el partido de vuelta de las semifinales ante Santa Tecla.El Aguila ha sido recurrente en sanciones por quema de pólvora dentro de su sede y por eso el monto por esa infracción fue el mayor."Hoy hablé con un jefe de la barra sobre el hecho de que mucho nos han estado multando por la pólvora. Hemos tenido ese inconveniente. Estamos hablando con ellos (jefes de barra) para que hagamos conciencia de eso, para no estar perjudicando al equipo con ese tipo de situaciones", apuntó Arieta Iglesias.