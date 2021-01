Pedri: "Nunca había marcado un gol de cabeza en mi vida"

Pedri González, autor del empate a uno en el 2-3 con el que se impuso este miércoles el Barcelona en San Mamés, desveló tras el partido que "nunca había marcado un gol de cabeza" con anterioridad al de este miércoles.







"Nunca había marcado de cabeza en mi vida", dijo destacando que en la jugada de ese primer tanto de los hoy de amarillo "(Frenki) De Jong había seguido la jugada" iniciado por Leo Messi y él pudo "poner el empate".







Sobre el segundo tanto, en el que dio una asistencia a Messi con una preciosa pisada, explicó que: "es un jugada en la que Leo te habla, si no te habla yo creo que ni lo veo". "Pero venía solo por detrás, por suerte había salido el portero y la ha conseguido colar" se felicitó.







Pedri acabó "contento por la victoria del equipo y en lo particular por el gol y la asistencia". No obstante, tiene claro que "hay que seguir porque esto es muy largo". "La liga es muy larga, puede pasar de todo y nosotros seguiremos pelando por el primer puesto que es lo que queremos", avanzó.







El jugador canario destacó también el comportamiento de su equipo. "Cuando te marcan un gol en los primeros minutos lo normal es venirte abajo hicimos todo lo contrario, tuvimos confianza y supimos remontar", se congratuló.







"Era un partido muy importante, sabíamos a lo que jugaba, que era a buscar a Iñaki (Williams) en velocidad porque es muy rápido y, aunque el primer gol fue un mazazo duro, lo pudimos parar, pudimos remontar y nos llevamos tres puntos importantes", concluyó.