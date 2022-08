Pedri: El prodigio de LaLiga que brilla con el Barcelona

Pedro González López, más conocido como 'Pedri', llegó al FC Barcelona el verano de 2020 procedente de la UD Las Palmas de LaLiga SmartBank y se lanzó a por todas. Considerado como un talento prodigioso, pero quizás un poco joven para ser una estrella de primera línea a su llegada, nadie en la plantilla del club catalán jugó más partidos de LaLiga Santander que el canario. Disputó un total de 37 partidos, 28 en los que ha salido de inicio, y si se perdió la última jornada fue sólo porque el equipo culé ya no tenía opciones al título y Ronald Koeman decidió darle descanso.

Su compañero de entonces Lionel Messi también confió en Pedri, y el argentino le dio su visto bueno pasándole constantemente la pelota. Se notaba la química en esa conexión. Pero no sólo conectaba con el ‘10’ argentino. En su primera temporada, Pedri completó con éxito nada menos que 1485 pases, anotó tres goles y dio tres asistencias. Para el recuerdo azulgrana queda su encuentro en el Nuevo San Mamés donde el joven futbolista ‘culé’ se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de LaLiga Santander, con 18 años y 42 días.

Su juego en los últimos dos años han hecho que su perfil suba como la espuma, hasta el punto de que se ha convertido en el último de una larga lista de talentos prodigiosos en ganar el premio Golden Boy, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años del fútbol mundial. Sigue los pasos de Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cesc Fabregas, Wayne Rooney, Joao Felix, Paul Pogba y Erling Haaland.

No cabe duda de que Pedri puede liderar el centro del campo del Barça en los próximos años, y también de la Selección Española, vista su influencia durante la reciente Eurocopa. “Lo de Pedri no se lo he visto a nadie, ni a don Andrés Iniesta”, dijo incluso Luis Enrique tras la semifinal de la EURO 2020 entre España e Italia, donde por cierto fue nombrado ya como Mejor Jugador Joven del torneo continental.

Pero ¿cómo se explica semejante irrupción en el fútbol mundial?

Nacido en Tegueste, una ciudad de la isla de Tenerife, en noviembre de 2002, Pedri dio sus primeros pasos futbolísticos en las categorías inferiores del club de su ciudad natal, el UD Tegueste. Su habilidad fue evidente para los cazatalentos locales, aunque los ojeadores del gigante de la isla, el CD Tenerife, inicialmente lo consideraron demasiado pequeño y delgado para triunfar en el máximo nivel.

Aunque el CD Tenerife intentó más tarde fichar a la joven promesa, Pedri ya se había comprometido con el Juventud Laguna, otro club de la isla con una excelente reputación en el desarrollo de jugadores. Nano Mesa y Samu Pérez son solo un par de otros jugadores que han recorrido ese camino desde el Juventud Laguna hasta LaLiga Santander en los últimos tiempos.

Durante sus tres años en este club, Pedri perfeccionó sus habilidades y comenzaron a circular rumores sobre lo bueno que era, rumores que se extendieron por todas las Islas Canarias e incluso hasta el territorio peninsular español. En la primavera de 2018 realizó una prueba en el Real Madrid, con sólo 15 años. Pero sus siguientes pasos los daría vistiendo de amarillo cuando, en mayo de 2018, firmó con el UD Las Palmas, el rival local del CD Tenerife.

Pedri firmó para jugar en el equipo juvenil de la UD Las Palmas y continuó su desarrollo a ese nivel durante la temporada 2018/19, aprendiendo a jugar en varias posiciones diferentes en la línea de ataque. Pero su talento destacó tanto que el joven fue ascendido al primer equipo por el entrenador Pepe Mel. Llevando el número 28 en la espalda, Pedri debutó en el primer equipo el 18 de agosto en una derrota por 1-0 ante el SD Huesca, con sólo 16 años, ocho meses y 24 días.

No pasó mucho tiempo hasta que otros clubes de la península empezaron a interesarse por este joven y el FC Barcelona ganó la carrera por su fichaje, anunciando en septiembre de 2019 que Pedri se uniría al club catalán al finalizar la temporada 2019/20.

Nadie sabía en ese momento lo mucho que duraría la temporada 2019/20. Tras el parón forzado por el coronavirus, el UD Las Palmas completó su temporada y terminó en noveno lugar, fuera de los playoffs de ascenso. Sin embargo, a nivel individual Pedri tuvo un año que nunca olvidará. No solo fue su primera temporada en el fútbol senior, sino que jugó 35 partidos en liga - más de los que podría haber imaginado - marcando tres goles y haciendo posibles otros siete.

"Es alguien que parece tener una edad diferente a la real, parece mayor de lo que es", explicó el presidente del Juventud Laguna, Julio Hernández, en una entrevista reciente. "Creo que Pedri es una bendición para el fútbol español", fue la opinión del entrenador Pepe Mel, en una conferencia de prensa en Las Palmas.

Todos los que se han encontrado con Pedri parecen tan fascinados por su rápido ascenso como emocionados por su futuro. El FC Barcelona tiene desde hace tiempo la política de dar una oportunidad a sus jóvenes promesas, como se ha visto estas últimas temporadas con la aparición de Ansu Fati, Gavi, Nico y Ronald Araújo. Pero ninguno ha brillado tanto como Pedri. Ya es titular indiscutible en el FC Barcelona y en la selección y uno de los jugadores más importantes de las plantillas de Xavi y Luis Enrique.