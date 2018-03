Pavel Nedved: “Hay que respetar al Barcelona, pero sin miedo”

El vicepresidente del Juventus Turín, el checo Pavel Nedved, consideró hoy que su club tiene que "respetar al Barcelona, pero sin miedo", comentando el emparejamiento contra el club catalán en los cuartos de final de la Liga de Campeones."El Juventus creció constantemente, este partido llega en el momento correcto. Hay que respetar al Barcelona, pero sin miedo porque tenemos la calidad para enfrentarnos a ellos", afirmó Nedved en declaraciones publicadas por el Juventus.El checo consideró que el Barcelona ya no está al mismo nivel que hace unos años, pero dijo que el club italiano tendrá que estar al máximo de la forma para pasar."El tiempo pasa para todos, ellos ganaron mucho en los años pasados y se puede entender que ya no sean los mismos. Hace falta llegar a estos partidos al máximo de la forma, si queremos pasar tendremos que darlo todo", afirmó."Estamos listos, pero tendremos que estar al máximo para hacerles daño", agregó.El vicepresidente de los turineses informó de que algunos futbolistas de la plantilla deseaban medirse con el Barcelona en este momento."Entiendo que (el brasileño Dani Alves), al ser un exjugador del Barcelona, hubiera preferido evitarlo, pero no se puede hacer felices a todos. Por ejemplo, (el argentino, Paulo) Dybala y (Leonardo) Bonucci querían enfrentarse a ellos", dijo.Finalmente, Nedved mostró su orgullo por representar al único equipo italiano que sigue en las copas europeas en esta temporada aunque subrayó que el fútbol italiano necesitaría tener a más equipos en juego para poderse relanzar.El Juventus y el Barcelona se medirán el próximo 11 de abril en Turín mientras que el duelo de vuelta de disputará el 19 del mismo mes en el Camp Nou.