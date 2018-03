Paulo Dybala: “Jugar con Messi siempre ha sido un sueño”

La revista Soccer 360 Magazine publicó una entrevista con el goleador de la Juventus Paulo Dybala en la que confiesa que no hay nada como jugar al lado de Leo Messi.“Jugar con Messi siempre ha sido un sueño. Recuerdo cuando le di una asistencia de gol (con la selección argentina). Fue un momento que no olvidaré nunca. En la selección intento aprender de él todo lo que puedo. Sería una locura no hacerlo; es el mejor del mundo”, asegura “La Joya”.A Dybala se le ha denominado en innumerables ocasiones como el sucesor de “la Pulga” bajo el mote del “mejor del mundo”. Esto es lo que respondió:“Tengo que mantener la concentración, el trabajo duro, a continuación, los logros personales son secundarios en comparación con las del equipo. Siempre me entretengo después de los entrenamientos a practicar penaltis porque pueden ser situaciones que desbloquean un partido o recuperarlo”, completó.