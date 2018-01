Paulinho ya es el centrocampista más goleador de la liga española

Desde la llegada al Barcelona de José Paulo Bezerra Maciel Júnior, mundialmente conocido como Paulinho, el volante brasileño ha dado ya bastante fruto en el mediocampo y hoy se ha consolidado como el centrocampista con más goles en lo que va de la liga española 2017-2018.

Aunque Iniesta, un jugador veterano, ha sido un referente en el ataque culé llegando desde el mediocampo, el brasileño de 29 años le ha desplazado y encaja en el equipo de Valverde uno de sus mejores momentos de su carrera como futbolista.

Según datos brindados por la cuenta oficial de la liga española, Paulinho es el centrocampista más goleador de la competición y el tercer máximo anotador del Barcelona en la justa.

En primer lugar se encuentra el argentino Lionel Messi con 16 dianas en liga, y debajo del zurdo está Luis Suárez con 11 anotaciones, mientras que Paulinho compite con 7 goles.

En el partido ante el Getafe, correspondiente a la liga española, el brasileño entró al césped del Camp Nou como titular. Sobre el minuto 93 colocó el tercero y definitivo del partido.

Incluso la cuenta de la liga española destaca sus goles sobre los últimos minutos:

? 84' vs Getafe

? 92' vs Athletic

? 90' vs Leganés

? 93' vs Levante



¡El partido no se acaba hasta que marca Paulinho! ??#BarçaLevante pic.twitter.com/cqtYAi1XkN