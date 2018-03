Paulinho silencia las críticas en Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA. Paulinho no tuvo la mejor de las bienvenidas cuando llegó al Barcelona. Los seguidores del club catalán no estaban muy contentos después que el club gastó 40 millones de euros (48 millones de dólares) para fichar a un volante de contención que jugaba en la liga china. Esperaban un jugador de mayor cartel tras la partida de Neymar, y en cambio arribó un futbolista del que sabían poco.Un video del brasileño en el que tenía algunas dificultades para controlar el balón durante su presentación en el Camp Nou tampoco ayudó mucho para disipar la percepción de que se trataba de un jugador fuera del prototipo del estilo de juego del Barça.Pero la situación cambió bastante rápido para el jugador de 29 años, y después de cinco partidos en la liga española, Paulinho ha hecho lo suficiente para tapar la boca a los críticos.El brasileño ya suma dos goles, incluyendo uno al final del encuentro que sentenció una victoria sobre el Getafe la semana pasada, y exhibió la potencia que lo convirtió en un titular indiscutible con la selección brasileña.Paulinho salió de la banca en los cuatro primeros partidos, y fue titular el martes en la paliza 6-1 sobre Eibar con la que el Barcelona conservó su marcha perfecta esta temporada.“Estoy satisfecho con el rendimiento hasta ahora”, dijo Paulinho. “Estoy contento porque estoy jugando bien, y eso me ayuda a adaptarme al club. Estoy jugando con algunos de los mejores futbolistas del mundo, y todos me han apoyado mucho”.¿UN JUGADOR VERSATIL?Paulinho aporta versatilidad al mediocampo del Barça, ya que puede desempeñarse en funciones defensivas y lanzarse al ataque.Así anotó el gol decisivo en la victoria 2-1 sobre Getafe, cuando corrió entre los zagueros y entró al área para rematar a distancia. Su segundo tanto fue un cabezazo en la goleada al Eibar.“Al final terminará siendo un fichaje barato”, comentó su compañero en la selección brasileña y exjugador del Barça, Dani Alves.Paulinho exhibió una vocación ofensiva cuando ganó el Mundial de Clubes de 2012 con Corinthians, un éxito que lo llevó a fichar con Tottenham en 2013. Después de dos temporadas decepcionantes en la liga Premier, fue transferido a Guangzhou Evergrande de China.El mediocampista, que firmó un contrato por cuatro años con el Barcelona, dijo que recuperó la confianza en China.“Nos da versatilidad y yos ayuda desde otras perspectivas porque no existe un perfil como él”, indicó el técnico del Barça, Ernesto Valverde.El próximo partido del Barça es el sábado ante el Girona, en el que buscará extender su racha en la liga española a seis victorias.