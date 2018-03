Paul ganó el duelo de los hermanos Pogba en Europa League

El fútbol también permite el reencuentro de familiares, sobre todo cuando se trata de hermanos con presente distintos. Paul Pogba es catalogado como un próximo Balón de Oro, mientras que su hermano Florentin destaca por ser un lateral izquierdo bastante competitivo en el Saint Etienne. Después de meses, la Europa League ha permitido que vuelvan verse, aunque solo uno pudo ganar.El United inglés enfrentó al Saint Etienne francés y el reencuentro entre los hermanos Pogba generó bastante atención antes del juego. Los dos hermanos se vieron en los camerinos y se saludaron, pero en la cancha fue Paul el único que celebró.El partido fue tan peculiar que incluso la madre de ambos jugadores llegó al Old Trafford con una camisa dividida a la mitad, con los colores de ambos equipos, demostrando que no tenía un favorito.Ya en lo deportivo, el astro sueco ZlatanIbrahimovic y el delantero bosnio Edin Dzeko brillaron hoy con sendos "hat-tricks" en las victorias del Manchester United y la Roma por la Liga Europa de fútbol.ElUnited sacó una importante ventaja de 3-0 sobre el Saint-Etienne en Old Trafford, mientras que laRoma dejó prácticamente sentenciada su serie de dieciseisavos de final ante el Villarreal al imponerse 4-0 en El Madrigal.La única victoria española fue la del Athletic de Bilbao, que superó 3-2 al APOEL Nicosia como local. Más temprano, el Celta perdió 1-0 en Vigo ante el Shakhtar Donetsk y comprometió seriamente su clasificación a la siguiente ronda.Gran favorito al título, el United consiguió una ventaja más abultada de lo que se vio en el campo de juego gracias al poder de gol de Ibrahimovic."Era importante ganar hoy en casa. Ha sido un buen partido, pero creo que lo podemos hacer mejor", señaló el sueco tras marcar el "hat-trick" número 17 de su carrera.Con el triunfo, el United dio un paso adelante rumbo a uno de sus principales objetivos de la temporada. La Liga Europa ofrece esta vez el seductor premio de dar un pase directo a la próxima Champions y además es el único título que falta en el palmarés de los "diablos rojos".Krasnodar 1-0 FenerbahceOlympiakos 0-0 OsmanlisporGenk 2-2 AstraLudogorets 1-2 CopenhagueCelta 0-1 ShakhtarTottentham 0-1 GentSparta 0-4 RostovFiorentina 1-0 B. MonchengladbachAZ Alkmaar 1-4 LyonSaint Etienne 0-3 M. UnitedSchalke 3-0 PAOKApoel 2-3 Athletic