Patadón sobre aliancista Óscar Cerén en partido ante Limeño

Ésto es para cárcel loco... Como van a permitir que éste cavernicola haga eso. TERRIBLE pic.twitter.com/ANH6reXbNY — Alberto Alfaro. (@Albertoa12) 15 de noviembre de 2017

Que desastre de árbitro, pero sobre todo que mala leche ese jugador..... Terrible actitud eso no es fútbol https://t.co/odIQejregP — DarwinCerén17 (@CerenDarwin) 16 de noviembre de 2017

La entrada a ceren en Estados Unidos es pena de muerte que anti higiénico ese muchacho — Alex Larin (@AlexLarin14) 16 de noviembre de 2017

El volante derecho Óscar Cerén fue de las piezas clave del Alianza en su triunfo de este miércoles por 0-1 sobre Municipal Limeño. Y, como recompensa, los cucheros le dejaron un mal recuerdo al albo, con una fuerte entrada que, aunque parezca increíble, no mereció tarjeta roja.El "9" aliancista se desmarcó por el sector diestro y buscó meterse al área, hasta que el zaguero Walter Canales lo alcanzó y lo derribó con una barrida que fue directo al tobillo derecho.Te dejamos el video para que juzgués la jugada:La entrada fue sancionada por el réferi Rubén Arbí Medrano, pero solo con tarjeta amarilla.NO HUBO LESIÓNEl gerente del equipo aliancista, Edwin Abarca, confirmó telefónicamente a esta redacción que Cerén sufrió un golpe, pero que éste no acarreará lesión al también seleccionado nacional."Afortunadamente solo fue el golpe y no algo más grave", manifestó Abarca.Sin embargo, la indignación en redes sociales se hizo sentir, pues tanto compañeros como aficionados creen que Canales pudo haber hecho mucho daño a Cerén y que el jugador cuchero merecía un castigo más fuerte.