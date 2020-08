Passy, técnico de selección dominicana: "Es la eliminatoria de la logística"

En charla con el Güiri Güiri al Aire, el mexicano Jacques Passy, actual técnico de la selección de República Dominicana, dijo que ve un panorama complejo para la mayoría de selecciones del Caribe para poder jugar en la ventana de octubre y noviembre de la FIFA con la que se marcará el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.

Los panelistas Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Óscar Guerra también tuvieron una amena plática con Nelson Wilfredo Bonilla sobre su incorporación al Thai Port y fue otro de los temas de este martes.

La plática fue oportuna luego de que la FIFA revelará el calendario de las fechas FIFA de octubre previstas entre el 5 y 13 bajo el nuevo formato de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

Según Passy las autoridades de República Dominicana aún no avalan el regreso del fútbol y todo el trabajo está limitado a sesiones virtuales.

"No se puede practicar aún el deporte de forma organizada y estamos trabajando todos los días con jugadores de forma virtual y trabajando con la muy posible eliminatoria que vamos a jugar en octubre", comentó el entrenador azteca.

Cristian Villalta preguntó al mexicano se veía factible para las selecciones caribeñas afrontar las ventanas de octubre y noviembre por el tema de la pandemia.

"Es una gran pregunta y no vamos a tener respuesta hasta 20 días antes. En el análisis que yo hago de las 30 selecciones que van a competir, si tu le ponés cinco factores: fronteras cerradas, aeropuertos cerrados, no se puede tener liga por instrucción gubernamental y problemas logísticos en la conectividad aérea; yo encuentro que la mayoría de los países no cumple con los parámetros para poder jugar", explicó.

Sobre Dominicana aseveró que cumple con requisitos para poder jugar en octubre. "Esta eliminatoria además de ser de fútbol, es la eliminatoria de la logística. Hoy el movimiento inter Caribe de isla a isla es muy complejo, ya no es sencillo acceder y dejó de existir una línea aérea del Caribe, Cada país tiene que prepararse ante esa complejidad y veremos que decide Concacaf".

Passy dijo que al margen de estos detalles de logśitica, él estará concentrado en la preparación de la selección.

"Hay nuevo gobierno y se van a empezar pláticas muy formales respecto a las implicaciones de una eliminatoria mundialista que son muy fuertes. Obviamente nosotros en un 99% moveremos cielo y tierra por jugar", recalcó Jacques a los panelistas.

Passy no quiso comprometerse con mencionar las selecciones que preferiría enfrentar en la fase preliminar y aseguró que es tarea estudiar a todos los rivales.

"Es obligatorio que todos estudiemos a todos, a partir del sorteo y sepamos los grupos el estudio será más focalizado. No puedo controlar el sorteo y mi enfoque será buscar ganar el grupo. Un equipo como República Dominicana tiene que pararse, dar cara y buscar ganar", mencionó.

La charla con Passy cerró con el tema de la selección de El Salvador que pese a ser sexta en el ranking de la Concacaf, disputará la fase preliminar con otras 29 selecciones, entre ellas Bermudas.

"Es un tema de ranking FIFA y Bermudas tuvo la mala suerte que pese a que fue a Copa Oro y obtuvo buenos resultados terminó abajo en el ranking, este fue el mecanismo para elegir los 30 equipos", comentó.

Passy dijo que estaba a favor de que haya sorteo para la fase preliminar. "Entiendo de donde viene El Salvador, viene de estar en el hexagonal y es el país que más le ha cambiado la jugada para todo, desde la hexagonal y esta nueva realidad. Yo lo veo correcto (el sorteo). Pienso que el sorteo y el formato de competencia es justo".

Desde Tailandia, Nelson Bonilla explicó detalles de su paso del Bangkok United al equipo Thai Port de la Premier League del país asiático.

"Veníamos manejando esta idea con la gente del Thai Port para poder cambiarme para un lugar donde me querían e hicieron todo lo posible para poder estar. Ahora hay que tratar de entrenar al máximo y recuperar el tiempo perdido", comentó el goleador de 29 años de edad.

"Uno cuando está en un equipo que lo quieren y en este equipo van a ser mejor las cosas. Ojalá pueda ser el primer salvadoreño en conseguir un título en Asia", recalcó el delantero salvadoreño. También explicó que "Me fui a préstamo, es un préstamo y como diríamos en El Salvador es un chanchullo. Me voy a préstamo hasta el 30 de noviembre"

Sobre si jugaría con la azul y blanco en octubre, Bonilla mencionó que no le cierra la puerta a la selección.

"Por más ganas que yo tengo, pero si no meto goles para que voy a ir si no estoy jugando bien. Si arranco marcando los goles y el técnico me considera para ir, la pandemia ha venido a cambiar la mentalidad y si se da la oportunidad y las cosas de salud están bien y si ya no va costar regresar a Tailandia y estoy metiendo goles no le cierro la puerta a la selección", expresó.

"La pandemia ha venido a demostrar que ligs están en otro nivel y porque sus selecciones están a otro nivel y porque la nuestra. Ahora está claro y es porque no tenemos organización", dijo Bonilla.

"El problema no es tanto irme, el problema es regresar y me acabo de cambiar de equipo y aquí no hay fechas FIFA hasta el otro año. No es que no quiera ir a la selección, no tiene sentido pero el que me paga mes a mes es el equipo", agregó.