Passarella: "El futbolista salvadoreño debe creerse que es talentoso"

Sin duda el carisma que posee y proyecta el argentino Daniel Alberto Passarella a los jóvenes y niños salvadoreños es innegable y el viernes por la tarde, previo al acto de presentación de las categorías inferiores de Alianza, puso eso de manifiesto ese contacto entre ídolo y alumno.

Passarella fue el invitado de honor del acto del equipo capitalino donde presentó sus canteras y no dudó en decir que "nuestro trabajo es abrir las puertas a todos los chicos que quieran probarse, hoy (viernes) vimos más de 100 chicos que me han impactado, me gustó su presentación y queremos que la gente vuelquen a sus hijos con actitudes de fútbol en Alianza, no encontrará otro sitio mejor para que ellos crezcan".

Passarella, dos veces mundialista con Argentina, dijo que "este acto de presentación es el primer paso que ha dado Alianza. Nosotros vamos a tener contacto con mucho gente de afuera y ya mucha de esa gente que conozco le puso el ojo a muchos jugadores de Alianza, ya que tiene jugadores que pueden jugar en Europa, vemos jugadores de todos lados donde manejamos sus canteras y Alianza tiene jugadores muy buenos, especiales, que hay que enseñarle muchas cosas, motivarlos, prepararlos para que puedan jugar en niveles superiores".

"El Salvador tiene jugadores con buenas condiciones, el futbolista salvadoreño debe creerse que es talentoso, depende de ustedes creerse de eso para llevarlos y orientarlos y cuando la gente vea que los primeros jugadores de Alianza recalen en otros equipos fuera del país van a traer más chicos a esta cantera", aseveró.

PACIENCIA PARA VER FRUTOS

Passarella pidió paciencia a la afición y a la dirigencia aliancista para comenzar a cosechar lo que Alianza comenzó a sembrar con sus divisiones inferiores al mencionar que "depende de mucho del entrenador, tenemos un contacto abierto con Jorge Rodríguez y si él piensa que hay jugadores de la cantera que pueden jugar al equipo mayor eso pasará, ya ha pasado con algunos chicos de la reserva y vamos paso a paso".

"Jorge es una gran persona, como entrenador y como ser humano. Es una persona buena, con ideas claras y estoy acompañándolo en sus ideas y le brindo consejos que ha tomado en cuenta, es receptivo y si hay gente que piensa que si las cosas le van mal como a todo técnico nunca tomaré su puesto. Yo estoy en Alianza para aportar ideas y descubrir talentos, no para entrenar", manifestó.

"Podría hacerlo (entrenar) en cualquiera club del mundo, menos en Alianza porque tiene a uno de los mejores entrenadores que he conocido en mi carrera", sentenció el ex mundialista gaucho en Argentina 1974 y España 1982.

SOBRE EL JUICIO ORAL

Finalmente, Passarella zanjó el tema judicial que enfrenta en su natal Argentina y que no interfiere con su labor de descubrir talentos con su empresa a nivel mundial.

El expresidente de River Plate irá a juicio oral por irregularidades en su mandato entre 2009 y 2013 y al respecto señaló que "no interfiere en nada mi labor, es otro tema que deben lidiar mis abogados allá y nada más, hablaré con ellos y nada", acotó.