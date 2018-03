Pasaquina suspendió juego ante Metapán y repensará su postura sobre desafiliación

La dirigencia de Pasaquina, en voz de su vicepresidente, Rómulo Gómez, confirmó vía telefónica que suspendió el juego de esta tarde ante Isidro Metapán en el estadio San Sebastián a petición de sus jugadores quienes plantearon su temor de jugar por posible castigo de la FESFUT.“Es un hecho, no jugamos esta tarde el partido programado ante Metapán. He platicado hoy con el capitán del equipo (Carlos Arévalo) quien en representación del plantel nos dijo la postura tomada por los jugadores de no presentarse esta tarde al juego por el temor que tienen de ser castigados si jugaban el partido”, aseguró el dirigente migueleño. “Ya hablé con Abilio (Menjívar, presidente de Pasaquina) sobre el tema y ha acuerpado esa decisión”, indicó Gómez.Sobre la postura que adoptará el equipo unionense el lunes próximo en la reunión de la liga de firmar la solicitud de desafiliación ante la FESFUT, el vicepresidente de Pasaquina confirmó que “por el momento no firmaremos ese documento, vamos a pensar con profundidad si seguiremos en este tema, hoy hay una reunión en San Salvador con otros equipos y allí se adoptará nuestra postura final”, aseveró.