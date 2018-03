Pasaquina sorprendió al Alianza y deja el pase a semifinales en suspenso

Ocasiones de gol del #Alianza en el primer tiempo del partido contra #Limeño en el estadio Cuscatlán por los cuartos de final del Apertura 2017. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 29, 2017 at 6:13pm PST

La serie de cuartos de final entre Pasaquina y Alianza no será tan fácil para los blancos como todos esperaban. Al menos eso reflejó hoy el equipo oriental, que tuvo momentos de buen fútbol y le sacó un empate sin goles que deja mucho suspenso para el cierre de la serie, que será este domingo 3 de diciembre.El Pasaquina decidió jugar como local en el estadio Cuscatlán, lo cual desperataba las dudas, pues parecía que el equipo fronterizo entregaba su ventaja de campo por una mejor taquilla. Eso y los mejores números del Alianza en fase regular hacían que el cuadro albo arrancara como favorito, pero eso también le jugó contra, debido a la presión extra que recibía.Los burros no pensaban poner las cosas fáciles y salieron con un tridente ofensivo muy llamativo. El brasileño Jackson De Oliveira, el colombiano Luis Palacios y el salvadoreño Isidro Gutiérrez eran los encargados de inquietar a la zaga blanca, que tuvo unos primeros minutos de mucho trabajo.Fue hasta los 10 minutos cuando el Alianza tuvo una clara, pero nació de un error de la zona defensiva pasaquinense.Rodolfo Zelaya fue a buscar un centro desde la izquierda, acosado por Raúl Guzmán, pero el defensor no se fijó que en el camino también venía su portero, Óscar Sánchez y ambos chocaron, lo que dejó el balón a la deriva y la portería sola para que probara de lejos Luis Hinestroza, pero con un disparo alto.Después de eso hubo varias aproximaciones para ambos bandos y aquí te dejamos un resumen de las mejores jugadas:La segunda parte del partido ofreció un mejor espectáculo, pese a que no habían goles. Tanto Pasaquina como Alianza tuvieron opciones de gol y el equipo oriental sorprendió sobre todo en el tramo final.La acción más sorprendente se dio al minuto 87, cuando de larga distancia un jugador del Pasaquina sacó un misilazo desde lejos y la pelota pegó en el tubo horizontal de la portería que cuidaba Víctor García.Los burros acosaron al Alianza en el tramo final y preocuparon al equipo líder de la fase regular, pero tanto García con sus atajadas como la poca afectividad del Pasaquina evitó un resultado sorpresivo.El 0-0 de hoy sabe a victoria para el Pasaquina, que confía en sacar un mejor resultado en el partido de vuelta, a jugarse este domingo 3 de diciembre, siempre en el estadio Cuscatlán. Al Alianza le bastaría otro empate para clasificar a semifinales, pero está claro que no puede permitirse ese lujo ante un equipo que acabó octavo en la tabla, mientras que el Alianza fue líder, invicto y equipo de récords. Más presión para los capitalinos.Mirá aquí el resumen del segundo tiempo, con las mejores jugadas:El Alianza salió hoy con esta alineación:Mientras que el Pasaquina formó de entrada con:25. Óscar Sánchez2. Raúl Guzmán23. Raúl González20 Tony García4. Carlos Arévalo27. Alexánder Benítez6. Leston Paul10. Kevin Sagastizado8. Jackson De Oliveira7. Isidro Gutiérrez9. Luis Palacios