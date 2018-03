Pasaquina señala error de Joel Aguilar Chicas en partido ante el Metapán

El Pasaquina sacó ayer un punto de oro ante el Metapán, en el Jorge "Calero" Suárez, y aunque cuerpo técnico y jugadores valoraron como positivo el resultado, también hubo críticas para el trabajo del árbitro central, Joel Aguilar Chicas.

Omar Sevilla, técnico del Pasaquina, señaló que el Metapán consiguió el empate en una jugada en la que ni Aguilar Chicas ni el cuadro metapaneco hizo valer el "Fair Play".

“Hubo acciones delicadas. En el empate de Metapán teníamos a Kevin Sagastizado en el suelo, luego de que el jugador africano (Ayujojata Tambe, de Metapán) le dejara incrustado los tacos. El árbitro (Joel Aguilar) no paro la jugada. Dejó correr y llegó el empate”, dijo Sevilla, paras luego establecer: “Eso no fue ´fair play’. No estoy acusando a Chicas, pero los asistentes también deben colaborar en ese sentido”.

Sagastizado, por su parte, comentó lo que habló con el árbitro principal tras la acción subrayada por Sevilla.

“Es buen árbitro. Le dije que me extrañaba de él porque siempre protege al jugador. Quizá por eso me ofreció después una disculpa, porque vio el golpe y se dio cuenta que no estaba fingiendo”, aseguró Sagastizado, quien después dijo: “Es normal que pasen estas cosas porque somos humanos y nos equivocamos”.

El Pasaquina marcha octavo con nueve puntos en el Clausura 2017.