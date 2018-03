Pasaquina no contará con Arlie Bennett ante Alianza

El delantero hondureño Arlie Bennett no estará en el partido de hoy contra los albos del Alianza, juego adelantado de la jornada 12 debido al viaje del equipo capitalino a Estados Unidos.Así lo confirmó el técnico de los Burros del Pasaquina, el salvadoreño Omar Sevilla, quien dijo que "(Bennett) está liquidado, será para la próxima fecha".Bennett venía mostrando un buen perfil en el equipo fronterizo, pero recibió un golpe en el juego contra el Universidad de El Salvador (UES) y tuvo que salir al minuto 12. Fue el portero universitario Rafael Ponzo quien lo mandó a las duchas."Bennett venía mejorando, pero no se recupera aún. Lo tendremos para la siguiente", agregó Sevilla.El Pasaquina no entrenó ayer cuidando al equipo de más lesionados. "Salimos de Pasaquina a la 1:00 de la tarde y nos vamos a reunir en un restaurante cercano al estadio, donde vamos a esperar la hora del juego", finalizó.Bennett ha estado viajando a una clínica de Santa Rosa de Lima para ser tratado de su golpe, pero se descartó toda lesión. El Pasaquina es sexto en la tabla con 14 unidades, en tanto que el Alianza es líder con 24 unidades.