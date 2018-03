Pasaquina goleó 4-1 al Santa Tecla

El Pasaquina sacó provecho de la poca experiencia del portero tecleño Kevin Mancía, quien tuvo que hacer su debut en primera división ante la salida por lesión de Juan José Cruz Trinidad, y goleó por 4-1 a los actuales líderes del certamen y que ahora han quedado a la espera de lo que hagan sus perseguidores en lo que resta la jornada 16 del Clausura 2017.El equipo unionense trató de sorprender a los tecleños en el arranque del encuentro, pero los verdiazules no se desordenaron y mantuvieron la calma en los primeros minutos.El panorama se complicó un poco para los visitantes, luego de un choque entre José Maldonado y el portero Juan José Cruz Trinidad, por una llegada de peligro del Pasaquina. La acción dejó en malas condiciones a Trinidad, quien sobre el minuto 19 tuvo que salir de cambio y dar paso al portero juvenil, Mancía, ya que el portero Joel Almeida, también es baja por lesión.Sobre el minuto 38, el Pasaquina se puso en ventaja por intermedio de Enrique Villalobos, quien sacó un riflazo que dejó sin opciones a Mancía.El Santa Tecla trato de reforzar su zona defensiva y dejó muchos espacios por los costados, que fueron aprovechados por los carrileros unionenses. Sobre el minuto 41, Rommel Mejía se encargó de anotar el segundo gol de la tarde al cerrar de un centro por la derecha.En el segundo tiempo, el Santa Tecla trató de ordenar su zona media y adelantó filas para descontar en el marcaedor, pero el Pasaquina supo esconderle el esférico y mantuvo una amenaza constante sobre la portería tecleña.Sobre el minuto 65, Javier Lezcano no falló a la cita y anotó el tercer gol para los unionenses. Cinco minutos más tarde, nuevamente Lezcano firmó su doblete en el partidos tras el cobro de un tiro libre que cerró de cabeza el paraguayo.Pero el Santa Tecla no renunció al ataque y descontó en el marcador por intermedio de Carlos Bueno, al minuto 83, tras hacer efectivo el cobro de un tiro de penalti por una falta dentro del área.