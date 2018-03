Pasaquina ganó al Dragón y dio un paso importante a la clasificación

SEGUNDO TIEMPO

Un solitario gol del paraguayo Javier Lezcano bastó para que el Pasaquina se quedara con los tres puntos en el juego contra el Dragón, que supo plantearse bien defensivamente, pero que careció de llegadas con peligro de gol.Desde el inicio del encuentro el Pasaquina buscó hacerse del control del juego, pero el Dragón metió muchas piernas en el mediocampo para evitar que los unionenses tuvieran comodidad para trasladar el esférico.Tras pasar los 15 minutos, las acciones se emparejaron y el dominio del balón fue repartido, con pocas opciones claras sobre la portería Rival. Rommel Mejía trató de aprovechar un fallo defensivo pero su remate se fue desviado.El Dragón tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador al minuto 26, por intermedio de Antonio de Oliveira, quien sacó un remate que se pasó cerca de la portería unionense.En la recta final del primer tiempo, el Pasaquina presionó sobre la portería migueleña, pero Manuel González estuvo atento para ahogar el grito de gol.La idea del Pasaquina no varió en la etapa complementaria y mantuvo replegado a los migueleños en su campo, pese a que no era un dominador claro de las acciones.El primer gol del encuentro llevó la firma de Javier Lezcano quien al minuto 59 cazó de cabeza un centro enviado por Kevin Sagastizado.El Dragón buscó igualar el marcador, pero careció de ideas para generar jugadas de peligro, solo quedó a la espera de las individualidades de los jugadores Cristian Bautista y Georgie Welcome, quien no tuvieron la tranquilidad necesaria para anotar.El Pasaquina terminó manejando de mejor forma el esférico en el cierre del encuentro para quedarse con los tres puntos, que lo mantienen en zona de clasificación, mientras que los verdolagas quedan a la espera de lo que haga el UES, en su juego del domingo ante el Sonsonate.12. Walter López2. Marcelo Posada4. Carlos Arévalo22. Edwin Benítez14. Jorge Umanzor16. Franci Álvarez10. Kevin Sagastizado8. Javier Lezcano11. Erick Villalobos28. Ronaldo James19. Rommel MejíaDT: Omar Sevilla22. Manuel González19. Bladimir Osorio20. René Urrutia29. Geovany Ulloa6. Jeffersor Polío5. René Ayala16. Óscar Portillo9. Josielson Moraes8. Antonio de Oliveira30. Carlos Monteagudo11. Georgie WelcomeDT: Henry Vanegas