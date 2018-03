Pasaquina entró al club de las deudas

SAN SALVADOR. El Pasaquina, actualmente en el sexto puesto del torneo Clausura, sostendrá este sábado un duro examen ante el Luis Ángel Firpo, que marcha quinto, lo que genera más interés en un choque que los unionenses afrontan en medio de deudas.La cercanía en la tabla de posiciones entre los contendientes augura un partido parejo, el cual se llevará a cabo en el estadio San Sebastián, a las 3:00 de la tarde, aunque los burros llegan a la jornada 13 tocados en la parte moral y en lo económico.Así lo consideró el portero Douglas Batres, quien defendió la valla pasaquinense en el partido pasado, en el que cayeron 1-0 ante el Alianza. El meta indicó que esta derrota les sentó mal, pero es más complicada la falta de pagos.Según Batres, el equipo cumplió este 14 de marzo un mes de que no reciben salario y dijo que espera que se les cancele lo más pronto posible. "Dicen que no hay dinero, así que tenemos que esperar a ver lo que se reúna de la taquilla. Ojalá llegue la gente", manifestó el cancerbero.De igual forma, el portero agregó que "de lo que se reúna del sábado (en el juego ante Firpo) y el miércoles (cuando enfrenten a Águila por la jornada 14) han dicho que nos van a dar la totalidad".Sobre el impago, el arquero indicó que los dirigentes del club oriental no les han dado detalles de la situación y les dijeron que deben esperar la recaudación de los dos compromisos que tendrán en el estadio San Sebastián con lo cual se espera cubrir parte de la deuda.Por otro lado, Batres hizo énfasis en la importancia del duelo ante Firpo de este fin de semana y la inyección anímica que significaría un triunfo sobre el plantel usuluteco. "Vamos contra un equipo grande en un partido grande", sostuvo.