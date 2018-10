Pasaquina criticó el tiempo añadido en empate con Tecla

El Pasaquina señaló que lo siguen viendo como "equipo chico" y que por eso se vio afectado con el tiempo de compensanción. Seis minutos fue mucho para los burros, quienes lamentaron esa decisión arbitral porque de estar arriba 2-0 vieron como el marcador cambió radicalmente a un 2-2.

El técnico Eraldo Correia dijo que "merecíamos una victoria pero pasó esta situación. Tenemos que ser imparciales, seis minutos era mucho tiempo. El arroz ya estaba cocido para nosotros pero nos vamos con esa espinita. No creo que era necesario seis minutos, me parece muy raro que se agregue mucho tiempo, estuvimos muy cerquita pero no cualquiera saca de acá puntos".

Valoró pese a esto el empate a domicilio por la jerarquía del rival. "No cualquier equipo se lleva un punto de Santa Tecla, estoy contento con mis jugadores. Este rival tiene buenos jugadores, buen técnico, plantel mucho más extenso que cobra mucho más que nosotros. En todo el país a los chiquitos los hacen ver chiquititos. No fue la excepción con nosotros", señaló.

"EQUIPO CHICO"

Para el delantero colombiano Jeison Quiñónez "trabajamos bien tácticamente, a pesar de los minutos que agregaron y que no era justo. Contábamos con esos dos puntos más y vinimos a una cancha donde no cualquiera viene a sacar los puntos pero seguiremos trabajando. El partido debió terminar con el 2-1 pero bueno no vamos a llorar por la leche derramada y toca seguir trabajando, somos un equipo chico pero demostramos que tenemos un corazón grande y no cualquiera nos gana fácil".

"Cuando ellos se volcaron sobre nosotros, pudimos liquidarlos con el tercero pero no fuimos precisos. Vamos a luchar contra la corriente y contra el sistema y vamos a seguir demostrando que Pasaquina, equipo al que no le dan cobertura y donde nos tienen marginados, tenemos para hacerle frente a cualquiera", apuntó Jason.

Si hubiese ganado, Pasaquina subía al quinto lugar con 22 puntos pero este empate lo deja siempre sexto con 20.