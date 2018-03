Pasaquina con dos jugadores a evaluación médica

El delantero paraguayo Javier Lezcano salió lesionado en el empate a uno entre Pasaquina y Águila por la jornada 14 del Clausura 2017. El jugador acabó con un vendaje en la cabeza luego de un golpe del zaguero migueleño Ronald Rodríguez."No me siento bien, me siento mareado, pero el doctor me dijo que descansara y que mañana (hoy) me va a evaluar, no se si me van a llevar a una clínica", dijo el jugador. Lezcano estaba a un lado de los graderíos esperando al resto de sus compañeros del equipo para retirarse del estadio San Sebastián."Solo sentí el golpe en la cabeza, no sé ni quien me pegó, pero me salió sangre", comentó Lezcano sobre el golpe.A la hora de la falta contra el sudamericano, el partido había entrado en una etapa de mucho roce y faltas continuas. Fue ahí donde se dieron las expulsiones, entre ellas la de Rodriguez además del también paraguayo Andrés Britez, de Pasaquina, quien también se fue con un doblón en el tobillo del pie derecho.Por salvar una pelota, el jugador cayó mal parado y el pie se le fue de lado. Luego de ello, pidió el cambio y tuvo que salir de la cancha con hielo en la parte afectada. Fue sustituido por Edwin Benítez, quien se fue expulsado por roja directa.