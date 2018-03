Pasaquina: Javier Lezcano confía en quedarse con el liderato de goleo

El delantero paraguayo Javier Lezcano, por ahora líder de goleo del Clausura 2017 con 11 goles, no podrá jugar este sábado ante el UES, porque acumuló cinco tartejas amarillas que equivalen a un juego de suspensión.De esa manera, el guaraní dejará abierta la posibilidad para que el delantero aliancista Rodolfo Zelaya, con 10 goles, lo pueda alcanzar o hasta superar en la cuenta individual. El atacante albo no tiene impedimentos para jugar ante Firpo, este sábado."No me pude cuidar de la quinta amarilla. pero es como yo les dije a mis compañeros: si el título de goleo será para mí, será para mí. Pero yo sé que Rodolfo (Zelaya) también está trabajando para eso, para llegar al liderato. Ya que yo no voy a estar. Seguramente él va a querer aprovechar eso. Pero va a ser lo que Dios quiera", apuntó Lezcano.Lezcano trajo a cuenta que no estaría buscando el premio Hombre Gol de EL GRÁFICO sin el apoyo de sus compañeros."Siempre digo que la ayuda de los compañeros es fundamental para mí. Ellos son los que hacen todo el trabajo para que yo pueda estar en el momento justo, gracias a Dios. En el torneo pasado llegué a marcar seis goles, pero ahora ha sido más productivo. Ahora he tenido más confianza, me he adaptado mejor", apuntó el guaraní, en plática con este medio.SIN ANOTAR A LOS GRANDESEl delantero paraguayo recordó sus goles con la camisa de Pasaquina en este torneo."Estoy a la expectativa de lo que pase en la última fecha. Para mí todos los goles tienen el mismo significado, pero es más halagador marcar contra equipos grandes. Pero ahora los goles han sido significativos para que el equipo esté ahí peleando. En esta temporada no pude marcar ante Águila, FAS y Alianza. A la mayoría le marqué, solo a esos equipos grandes no pude anotarles en este torneo'", indicó el atacante suramericano.