Kevin Reyes ha destacado en el esquema de Santa Tecla hasta la segunda fecha de fase de zonas del Apertura 2020. El extremo, que es veloz y aporta una considerable cuota de fútbol, es de los que eligieron quedarse en las filas verdiazules, luego de la salida de muchos jugadores de experiencia. Así, Reyes, de 21 años, ganó confianza en el grupo y ha ganado un lugar en el esquema del timonel argentino, Juan Sarulyte. Ha sido hasta el momento de los más destacados de los tecleños en los juegos contra Alianza y Marte. Este seleccionado sub-23 espera que para el tercer choque de fase de zonas, contra Chalatenango, este sábado, Tecla se pueda imponer con su juego, en su primera actuación como local, para que luego el triunfo sea irrefutable.

¿Como ha sido para ustedes en el camerinos tecleño este inicio de torneo con una derrota y un empate?

Creo que en el primer partido (contra Alianza) teníamos bastante tiempo de estar parados. En el segundo juego contra Marte, lo dominamos casi en el 80 por ciento. Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero partido a partido vamos ganando la solidez que necesitamos. Creo que en este tercer juego de fase de zona contra ´Chalatenango tenemos que sacar lo que hicimos bien en este segundo juego. Estamos en casa y tenemos que ganar. Primero Dios, podamos sacar un resultado.

A escala nacional, usted está dentro del grupo de experimentados en el equipo tecleño. ¿Lo compromete más en comparación con los reservistas o las piezas nuevas?

Creo que si el profesor le da la confianza a once, creo que todos tenemos esa parte del protagonismo dentro de la cancha. Dentro de la cancha de releja. Primero Dios que este sábado , contra Chalatenango, nuestro fútbol se pueda reflejar mejor.

¿Cómo caló en el grupo el regreso del zaguero central colombiano Yosimar Quiñónez, quien en el Apertura 2018 ganó el último título de los tecleños?

Viene de nuevo al equipo. Viene a sumar. Él le da muchos consejos a uno que es joven. Uno tiene que tomar lo bueno. Llevamos la mentalidad con él de sacar un nuevo título en este torneo.

El entrenador de Tecla, Juan Sarulyte, dijo después del primer juego que irá a ensayo y error con este plantel. ¿Están ya en la línea de lo que quiere el técnico argentino?

Pues la verdad, él solo nos da un margen de lo que podemos hacer. Dentro de la cancha somos nosotros los que hacemos las cosas. Él siempre nos dice que seamos libres dentro de la cancha, pero con el respeto de su parado táctico. Eso nos ha ayudado para hacer menos nuestros errores. Creo que hemos atacado más, tenemos un equipo de buen pie aún. Nos ha faltado concretar, pero en cada partido que viene vamos ir afinando la definición.

Se fue a Águila en el Clausura 2019 y fue campeón. ¿Percibió algún cambio en la idea de juego en las filas tecleñas a su regreso desde el nido?

Siempre me he caracterizado por tener mi juego, por no cambiarlo. Lo mantengo donde vaya. Cuando me fui a Águila pude recuperar el ritmo de competencia, porque antes no había tenido minutos en Santa Tecla. Fue bueno estar seis meses en Águila y gracias a Dios se me dio salir campeón ahí.

¿Cuánto le sirvió el roce adquirido en un equipo como Águila, pese a que solo estuvo por un torneo?

Sabemos que Águila es uno de los equipos grandes del país y es una gran responsabilidad ir a jugar allá. Gracias a Dios en Águila se me dio todo lo que me propuse, anotar y asistencias y título. Regresé con una buena perspectiva a Santa Tecla.

En el grupo de zona están ahora con Chalatenango, Alianza y Marte. ¿Cree que este es el más parejo?

Creo que este es un grupo parejo. Nadie quiere perder. Todos los equipos están haciendo su mejor fútbol. Solo queda esforzarse para sacar resultado. Poco a poco , todos los jugadores van intentando retomar su ritmo. En mi caso, yo ya recuperé el que tenía en el torneo pasado. Nos afectó estar parados por casi seis meses.