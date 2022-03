Partido México-El Salvador pasa a segundo plano: prensa azteca atenta a la continuidad del "Tata" Martino

La prensa azteca ha pasado a segundo plano el partido entre México contra El Salvador por la temática de que si el actual seleccionador nacional Gerardo "el Tata" Martino continuará al frente del "Tri" o si habrá cambios en el timonel de la selección nacional.

El periodismo deportivo lo tiene claro: su selección no juega. México tiene prácticamente asegurado su pase directo, pero el mal momento del combinado nacional, señalado sobre todo en el ataque, pone en duda la continuidad del "Tata" para dirigir en Catar.

A los problemas deportivos que tiene México se le suman el estado de salud de Martino. El técnico argentino de 59 años no estuvo presente en el banquillo de la selección durante el partido ante Honduras en San Pedro Sula por su estado de salud, hecho que sembró más dudas sobre si está apto para estar enfrente del barco en Catar.

Medios de comunicación deportivos como el Universal, Diario Récord, ESTO, Estadio Deportes, Medio Tiempo y MILENIO le dedicaron gran parte de su redacción al caso "Tata Martino".

"¡Pobre del Tata! Parece que nada le sale al entrenador argentino porque al poco alentador presente de la Selección Mexicana a unos meses de Qatar 2022 y sus problemas de salud, ahora se suma la posibilidad de que no esté en el Mundial", escribe Medio Tiempo en su portal web.

"Doña Fede confía en el entrenador argentino y no lo piensa mover; incluso el plantel lo respalda a muerte, pues ya le prometió a la base que van a ir al Mundial, así que no será por decisión de nuestros directivos que se marche antes de Qatar", resalta Diario Récord.

SI NO VA EL TATA.SÍ VA EL PIOJO

Las declaraciones del técnico del Tigres de la Liga MX, Miguel Herrera hicieron retumbar el nombre de Gerardo Martino. El estratega mexicano le habría dicho que sí a la Federación Mexicana para agarrar las riendas de la selección si en caso el "Tata" no va por problemas de salud.

"Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", comentó Miguel Herrera a ESPN.

"Nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo", explicó el estratega.