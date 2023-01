Participación de El Salvador en fútbol de los Juegos C.A y del Caribe no está confirmada

A pesar que El Salvador es sede a mediados de este año de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su participación en la rama de fútbol no está confirmada debido a que, legalmente, no clasificó para esta competencia a nivel de la CONCACAF con su categoría sub-20, como lo confirmó y recordó el Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Así lo anunciaron en un comunicado en el que también destacaron que han pedido la reconsideración de la regla ante la CONCACAF y la FIFA para que El Salvador pueda participar en esta disciplina en los juegos de San Salvador 2023.

En un comunicado, la FESFUT reiteró que en una circular publicada el 3 de marzo del pasado año la "CONCACAF comunicó directamente a los secretarios el procedimiento de clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe".

En ese sentido, CONCACAF aprobó la clasificación de los tres mejores equipos centroamericanos del último campeonato sub-20 y no existió gestión ni aprobación para la clasificación automática del país sede.

Este es el comunicado:

Información importante para medios de comunicación y público en general, respecto a la participación de nuestra selección en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. pic.twitter.com/eu0JAHkzA9 — FESFUT (@fesfut_sv) January 12, 2023

"El equipo salvadoreño no clasificó porque no quedó entre los mejores tres del campeonato sub-20, razón por la que no participará en los juegos", mencionó el Comité de Regularización.

Ante esto han solicitado ante la CONCACAF para que reconsidere la participación de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que implicaría el cambio del formato de competencia y de "autorizaciones previamente otorgadas desde marzo 2022", menciona la FESFUT.

Pero hasta la fecha y a pocos meses para el inicio de los juegos, CONCACAF no ha respondido ante la petición hecha por la FESFUT debido a que "se encuentran en estudio".

"Hacemos notar que informaremos sobre los resultados de la petición, sea cual sea el sentido de la decisión", concluye el comunicado de prensa.