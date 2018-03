Parodia: El Real Madrid es “amigo” de los árbitros

No es nada real y no puede tomarse en serio, pero sí da risa. Los rumores sobre el arbitraje a favor del Real Madrid (o del Barcelona, da igual) en Liga de Campeones no es novedad. Sin embargo, el programa de la cadena española TV3, "Crackovia", hizo burla del tema con su particular forma de parodear.

En esta ocasión el actor principal es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El presidente del conjunto merengue (encarnado por el actor Jordi Ríos) aparece promoviendo al cuerpo arbitral que conforma la UEFA, dejando en evidencia que es él quien se encarga de preparar los resultados... o mejor dicho, de forjar lazos con los árbitros.

La parodia continúa con el grupo de árbitros sonriendo de forma forzada ante un Florentino que parece obligarlos a mantener la compostura. Pero recuerden que nada de esto es real.

Acá podés ver el video que ya tiene más de 15 mil reproducciones en Youtube: