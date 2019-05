Parejo: "Un club con el Valencia merece alegrías como ésta"

Dani Parejo, jugador del valencia, declaró este sábado, después de que su equipo ganara la Copa del Rey al vencer en la final al Barcelona por 2-1, que "siempre" ha "creído en este grupo".

"Estoy muy contento, por mí, por mi familia. Es increíble. Llevo ocho años en el club y he pasado malos momentos", dijo Parejo a TVE.

"Un club con el Valencia merece alegrías como ésta. No tengo palabras. Gracias a la gente, a mis compañeros, al club, al cuerpo técnico... Hemos hecho historia", agregó.

"Ha sido un año muy significativo para nosotros porque celebramos el centenario", señaló Parejo.

"El año ha sido increíble, pasara lo que pasara hoy. Siempre he creído en este grupo. La fiesta es de todos", concluyó.