Parece un chiste, pero esto cobra Thierry Henry por ser asistente de Bélgica en el Mundial

Desde hace unos meses Thierry Henry ha formado parte del cuerpo técnico de la selección de Bélgica, una de las que mejor rendimiento ha mostrado en esta Copa del Mundo de Rusia 2018.

El ex del Barcelona tiene a su cargo el trabajo ofensivo de los belgas, y no es poca cosa ya que ha demostrado ser una de las más fuertes con Lukaku como referente (cuatro goles en dos partidos).

El cuadro dirigido por Roberto Martínez pasó como primero de grupo, pero a todos les llama la atención los pocos reflectores que atrae Thierry Henry, así como el bajo salario que cobra en comparación con auxiliares de otras selecciones.

Henry cobra un total de 8 mil dólares mensuales, pero además se reveló que lo dona a causas benéficas. “Estoy aquí para aprender y crecer como entrenador. Estoy haciendo un 'magíster'”, dijo.

Cabe destacar que como presentador de Sky Sports cobra 6 millones de euros, lo que él considera suficiente para vivir.

“Thierry es lo mejor que me ha pasado. He tenido grandes mentores, pero ninguno como él. Me ha ayudado mucho a darle un toque especial a mi juego”, comentó Lukaku.