"Para la final de 2000 que ganamos con Águila, yo iba primero para Limeño"

En el FAS de 1994-1995 se rompió una sequía de 10 años sin título, similar a la que tiene ahora el equipo asociado, que no gana corona desde 2009.

Ese plantel era completo en todas sus lineas y en su ataque era letal. Tenía el dúo de argentinos, Marcelo Bauzá y Deonel Bordón. Con este último, habló EL GRÁFICO, desde Argentina, para recordar todo lo que comprendió su paso por las filas asociadas a mitad de la década de los noventa y luego Águila, en 2000, cuando fue campeón en el certamen de Apertura de ese año.

El exdantero gaucho, que ahora es representante de jugadores argentinos, vive en Guatemala desde casi dos décadas.

En el país del quetzal jugo en planteles de renombre, como Comunicaciones. Pero desde marzo de este año, cuando comenzó la cuarentena por el brote de la pandempia por coronavirus, está en Argentina para presenciar los últimos días de vida de su padre, Leonel Bordón.

Desde el Sur, Bordón tuvo que hacer memoria de sus episodios en el balompié cuscatleco. Debido a que fue campeón con FAS y Águila, suramericano les da a cada uno una parcela igualitaria en sus memorias.

Casi de forma aleatoria, en el puerto de entrada a la memoria de Bordón, el inicio de la remembranza es con el título que se agenció con la camisa de Águila en el Apertura 2000, tras vencer a Limeño por 3-2. En ese juego, el gaucho puso dos goles a favor de los emplumados al 50 y al 84 minutos. Alcanzaron para sentenciarlo todo en los 90 minutos reglamentarios.

El otro tanto de los migueleños en esa final llevó la firma de Adrián Mahía. Por los mantequeros anotaron el peruano César Charum y Nahum "Mochila" Galdámez.

"Ese equipo de Águila no estaba bien, pero en el camino de fue armando y fuimos campeones. Nadie esperaba ese campeonato para Águila. Recuerdo que en un principio yo iba para Limeño y no se llegó a un acuerdo, porque el técnico de Limeño en ese momento, Alberto "Chochera" Castillo no me quiso tener en cuenta en ese Limeño. Águila se fijó que no había arreglado con Limeño y me llevó. El presidente de Águila en ese momento recuerdo que era Alejandro González y con él llegué a un acuerdo. Luego llegó (Jorge) Zarco Rodríguez, también para reforzarnos. Yo ya tenía 30 años de edad en ese momento, pero tenía para demostrar mi fútbol", dijo el exatacante suramericano.

Aguirre por Bordón.

Luego del lado de FAS, Bordón también tiene para resaltar. En 1995, tras lograr el título en el torneo anterior, el timonel de FAS en ese momento, el uruguayo, Saúl Rivero, llevó a las filas tigrillas al delantero charrúa, Diego Aguirre, quien llegaba al cubil luego de una experiencia en el fútbol español. Para hacer una referencia. De a poco, Aguirre. por orden de Rivero, comenzó a relegar a Bordón en el ataque asociado. Por lo tanto, el argentino fue asistiendo de a poco a su salida del equipo santaneco.

"A veces, la gente no se entera bien de las cosas y se habla por hablar. Siempre fui un jugador de palabras directas. Lo trae uno desde la casa. No me gustaron varias cosas de Rivero. Vos fíjate que tenés al Mágico, qué le podés decir al Mágico. Siempre busca esa piedra donde no la había. Eran cosas que no me gustaban. Luego, cuando llegó Aguirre, él me quiso suplantar a mí. Esas fueron cosas que no me gustaron. Yo me gané un nombre en el FAS conforme a mi sacrificio y fútbol. Eso fue lo que paso con Rivero, quien llegó a un FAS , en 1994, que ya estaba armado", dijo el exdelantero fasista y emplumado.

Bordón aún lamenta que se haya tenido que ir casi repentinamente de las filas tigrillas a mediados de 1996, luego de que llegara Aguirre, quien tiene en su hoja de vida un paso por Olimpiakos de Grecia.

"Cuando yo estaba en FAS tenía 25 años y Aguirre ya tenía 35. Yo no tenía nada en contra de Diego, pero lo que no me gusto, insisto, fue la acción de Saúl Rivero. Pero, a veces, el fútbol se maneja así, de esa manera. Pero hasta después es cuando el aficionado de entera de cómo fueron las cosas. No fue que yo haya querido dejar a FAS. El jugador no tiene esa posibilidad de defenderse", dijo Bordón.

Por otra parte, Bordón recuerda del FAS de 1994-1995 el grupo que armó Hernán Carrasco, timonel chileno. Hasta ahora mantiene comunicación con todos los que jugaron con él en ese plantel.

"Teníamos un gran equipo con Marcelo Bauzá, Memo Rivera, Adolfo Menéndez, Hugo Pérez y luego el Mágico al que tengo como un genio. Jugar con él fue un placer. También recuerdo a William Osorio, Waldir Guerra y Renderos Iraheta. Antes eran campeonatos largos y ahora la gente no toma conciencia de lo difícil que eran esos campeonatos", aseguró Bordón.