Para Alianza, el empate con Independiente fue doloroso

El Alianza no pudo sostener el triunfo ante Independiente. A dos del final, Luis Canales puso el 1-1 definitivo y así el Albo solo se pudo quedar con un punto de su visita a San Vicente.

Diego Ascencio, volante de Alianza, lamentó que sobre el final se escaparan los tres puntos para los blancos. "Este es un empate doloroso para nosotros. Pero esto así es, al final podés empatar y hasta perder", dijo el mediocampista, quien puso a ganar a los suyos al 46'.

Sobre marcarle a su exequipo, Ascencio no quiso profundizar, sobre todo, porque no se logró el triunfo. El mediocampista no fue eufórico con la celebración de su conquista.

"Marcar siempre es bonito, pero marcarle a un equipo en el que has estado puede tener felicidad y tristeza a la vez, pero hay que tomarlo con profesionalismo, porque esto así es", apuntó el volante.

LOS APUNTES DE WILSON

Por su parte, el estratega albo, Wilson Gutiérrez, aseguró que su equipo llegó a proponer a San Vicente, pero no le alcanzó para los tres puntos.

"Conforme al estado de la cancha intentamos buscar más goles, pero no se pudo. Era un juego que estaba con ese riesgo de empate y con eso, el rival nos sacó el punto. Teníamos el juego ganado, pero los partidos son hasta el final y tienes que ir hasta que el juez termine. Este equipo le hizo así dos goles a Limeño, en táctica fija", dijo el timonel cafetero.

Gutierrez también fue autocrítico con su equipo, sobre todo en la zaga. "Fallamos hoy (domingo) en defensa, en el juego aéreo y no solo en el gol de ellos, sino en otras opciones que generaron. En ataque hay que mejorar, también. Pero por lo que juega Alianza le toca a uno acomodarse a este tipo de canchas", dijo.