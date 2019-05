Bladimir Díaz: "Para poner la cereza al pastel hay que lograr el título"

Bladimir Díaz, delantero cafetero de Alianza, recibe este jueves el premio de Hombre Gol, de EL GRÁFICO. El delantero cafetero marcó 16 tantos en fase regular , para quedarse con ese título. Pero ahora, el cafetero quiere ir por la corona de esta competencia. Entiende que de nada va a servir el esfuerzo y empeño del grupo, si no se alcanza el título 14 para las vitrinas de la representación del equipo capitalino.

¿Cómo mira esta final del Clausura 2019 contra Águila?

Por algo clasificaron en primero y segundo lugares , respectivamente.

Vinieron haciendo bien las cosas. Águila es un buen equipo, que no es nada

fácil. Va a ser un partido difícil. Tenemos que estar concentrados para dar

lo mejor de nosotros si queremos lograr el objetivo final. Hay que concentrarnos en donde les podemos hacer daño a ellos. Sé que las cosas nos van a salir bien



¿Qúe opinión tiene del título de goleador que obtuvo en este certamen?

Contento, porque se trabaja para hacer las cosas bien. Se trabaja para poder aportar al equipo. Pero más allá de que uno logra este reconocimiento es mérito de todo el grupo. Es un equipo el que trabaja para que a uno le toque hacer las cosas más fáciles. Le agradezco a mis compañeros y al cuerpo, que ha confiado en mí.

¿Ya ha ganado esa confianza para jugar con tranquilidad en Alianza?

La verdad que lo me me tranquiliza es que el cuerpo técnico y mis compañeros confían en mí. Eso es importante para uno, tener la confianza de losque estamos acá día a día. Uno se va adaptando poco a poco. Se va entendiendo con los compañeros. Hay que soltarse un poco más ante los compañeros. Estoy tranquilo, hay que tratar de hacer lo que al cuerpo técnico le gusta que uno haga.

Dobló la cifra de goles del torneo anterior en el Clausura con 16 tantos.

¿Cómo ve ese detalle?

Yo dije desde un principio que había que tratar de hacer las cosas bien, apotar mi granito de arena. Cuando uno trabaja bien y hay confianza de tu grupo y cuerpo técnico , las cosas se van dando libremente. La confianza siempre estuvo para hacer las cosas bien. Mis compañeros estaban casi seguros de que yo iba a ganar el goleo. Eso se les agradece, por ayudarme, porque para mí, esto es colectivo. Esto es un trabajo que se hace, que se planifica.

¿Está ya en el nivel futbolístico requerido?

Falta mucho . Yo estaba acostumbrado a jugar de una manera en Chalatenango. Todos veían, era muy diferente a cómo se juega acá. En Alianza juego solo arriba,pero hay mucha gente que llega por los costados, así que uno tiene que estar en el área, siempre esperando esa pelota que le llegue. Óscar Cerén y Juan Carlos Portillo tiran buenos centros. Antes me tocaba tirarme por los costados, me desgastaba más. Ahora tengo que estar fresco, para sacar provecho cuando llegue ese pelota. Lo bueno es la armonía que hay en el grupo. Cuando existe eso, las cosas se van dando poco a poco. Ese apoyo que hay de los compañeros hacia uno es fundamental. Cuando ves que tus compañeros te dicen que vas a salir goleador te motiva a vos, para dar lo mejor de ti dentro del campo. Tenemos un grupo lindo.

¿No le costó aprender a jugar con sus nuevos companeros en Alianza?

Tuve que aprender a conocerlos a Cerén, Portillo. Tuve que saber a dónde tiran los centros. Tuve que estar en el momento oportuno para poder marcar. Tuve que sacar ventaja a esas cosas en las que ellos fuertes. Sabemos que Cerén es un jugador que desborda a cada rato. Tenía que aprender a saber donde Cerén tira el centro. Yo ya sé que Cerén tira los centros pasados al segundo palo . Yo sé a Portillo le gusta tirar el centro al primer palo y debo estar listo. Toca trabajar y uno debe ir conociendo a los jugadores en el terreno de juego. Creo que eso es clave. Acá se me ha tratado desde que llegué, me han tenido confianza. Eso es importante para mí.



¿Hubo que doblar esfuerzos de parte suya en particular para que no se notara

tanto la ausencia de Rodolfo Zelaya, quien se fue a Los Ángeles, de la MLS?

Nosotros sabemos de lo que significa Zelaya en Alianza. Sin embargo, nosotrios teníamos el objetivo de marcar goles,porque para eso estábamos acá, para eso nos trajeron. Sabíamos qye teníamos que suplir eso con goles. La unica manera de estar jugando acá era marcando goles. Gracias a Dios, las cosas se nos fueron dando poco a poco, aunque pasamos una etapa en la que los goles no entraban. Pero gracias a Dios, esa confianza volvió con el gol. Volvimos a agarrar ese poquito de confianza para estar tranquilos, frescos de cara al gol. Pero para mí, nada de esto va a servir si el día domingo salimos derrotados. Para poner la cereza al pastel hay que lograr el título. Estamos mentalizados para darle la alegría a la gente, que se merece el título al 2000 por ciento.

¿Hasta dónde lo incomodó que hubiera hinchas de Alianza que desaprobaron su

trabajo en el juego de vuelta de semifinales ante Limeño?

Ya nada me mortifica. Antes me ponía a discutir con todo el mundo, a agarrar pleito. Hoy ya no. Me tranquilizo. Tengo una famlia que es la que me motiva. Me enfoco más en hacer el trabajo que quiere el profesor. Para los que aprueban el trabajo de uno que Dios los bendiga, muchas gracias. También que Diosito me bendiga a los que no lo aprueban. Ojalá que algún día las cosas se den para que ellos estén contentos. Sé que tengo mucho que dar; tengo que relajarme .