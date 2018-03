¡Papelón! Futbolistas de Venezuela y Uruguay protagonizan pelea en hotel

MONTEVIDEO (URUGUAY). Jugadores de las selecciones Sub 20 de Uruguay y Venezuela que disputan la Copa del Mundo de Corea del Sur se tomaron a golpes de puño dentro del hotel donde están alojados, informaronhoy dirigentes del fútbol uruguayo citados por medios de comunicación de Montevideo.La pelea ocurrió ayer, después de que jugadores de ambas selecciones sudamericanas se cruzaron el hall del hotel Ramada, en la ciudad surcoreana de Suwon, a donde habían bajado al espacio común para cenar.Algunos futbolistas intercambiaroninsultos y después hubo golpes de puño. Según consignó el diario "El Observador" en su edición digital, miembros técnicos de la delegación intervinieron para intentar separar. Diez minutos después llegó la policía, agregó.Aldo Gioia, presidente de la delegación uruguaya, relató: "Fue un gran problema que estuviéramos todos juntos en el mismo hotel. Se cruzaron las delegaciones en el hall y ya desde ese momento hubo insultos. Algunos jugadores corrieron, hubo empujones y se tiraron piñazos"."Participó casi todo el plantel de Venezuela contra seis o siete jugadores nuestros", aseguró."Con la gente de Venezuela tenemos una buena relación y ya hablamos con FIFA para descomprimir un poco la situación", añadió.La FIFA analizará los videos de la recepción del hotel para tomar medidas."Se abrirá un expediente disciplinario", dijo Gioia, y reconoció que el incidente en el hotel "se fue un poco de las manos. Teníamos más policías en el hall del hotel que en todo Corea. Los chiquilines se asustaron un poco"."Obviamente ya hay algún proceso disciplinario que es medio genérico contra Uruguay y Venezuela, ya que todavía no está muy claro cómo fue que ocurrió todo", acotó el dirigenteen declaraciones recogidas porla versión on line de "El País"de Montevideo.Venezuela venció el miércoles pasado por penales a Uruguay y clasificó a la final de la Copa de Corea del Sur, que disputará mañana ante Inglaterra. Antes, los "charrúas"definirán con Italia el tercer puesto del torneo.