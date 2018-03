Paolo Suárez será el pilar del Metapán en el Apertura 2017

El volante uruguayo, Paolo Suárez, seguirá con Metapán por un torneo más."Mi idea era retirarme en este torneo, pero viendo la situación en la que está en el equipo, me veía con la obligación de hacerle frente a un torneo más. No quiero dejar tirado al equipo, ni abandonado", apuntó el volante charrúa.En Metaán se fueron los jugadores Marvin Monterroza, Narciso Orellana, Rudy Clavel y Odir Flores. Dejaron el plantel calero luego de recibir ofertas de trabajo de otros equipos.Suárez indicó que directivos del plantel jaguar se acercaron a él para pedirle que siga jugando para el equipo que lo trajo al fútbol salvadoreño por primera vez en 2004."Mi salario no me lo tocan. Hablé con los directivos que quedaron a cargo. Contento de que me hayan tomado en cuenta para la reestructuración del plantel. He sentido el apoyo de la gente, que quiere que juegue un torneo más. Me siento comprometido para jugar en Metapán. Siento que ahora el equipo me necesita", apuntó el volante suramericano.Por otra parte, Suárez aseguró que en este torneo la idea es darle oportunidad a los jóvenes. "Ojalá que los muchachos la aprovechen para ganarse un nombre eb el fútbol nacional", indicó Suárez.