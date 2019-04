Paolo Suárez, sancionado con tres juegos de suspensión

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT sancionó este martes al uruguayo Rodolfo Paolo Suárez con tres juegos de suspensión, a raíz de las fuertes protestas que profirió sobre la cuarteta arbitral encabezada por Jaime Carpio en los camerinos del estadio Ana Mercedes Campos, luego de la derrota que sufrieron por 2-1 ante Sonsonate, por la jornada 15.

Carpio reportó que el volante charrúa -ausente del partido ante los cocoteros por pagar un juego de suspensión pendiente- llegó hasta la puerta del camerino de los árbitros a gritarles: “Te comiste dos penales, no jodás” en reiteradas ocasiones.

Además de Suárez, el atacante Ricardo Ferreira, también del Metapán, fue sancionado con dos juegos de suspensión, luego que Carpio lo reportara por aplaudirle en señal de protesta a su decisión de expulsarlo por doble amonestación.

Al respecto, el técnico calero, Edwin Portillo, se mostró molesto por las dos sanciones sobre sus jugadores y afirmó que “son cosas contra nosotros. Es increíble lo que nos está pasando, no lo entiendo, Paolo solo afronta en el camerino a (Jaime) Carpio diciéndole que se había tragado dos penales".

"Realmente la Comisión de Árbitros solo ven los informes de los árbitros pero no ven los videos, allí están las pruebas, los dos goles de Sonsonate fueron golazos y no discuto eso, pero la labor de Carpio en ese partido fue desastrosa, nos pitó todo en contra y aun ni siquiera expulsó al portero en la acción del penal contra Zé Paulo, quien al final sale lesionado por otra entrada que Carpio no sancionó ni con amonestación”, se quejó “Bochinche” Portillo.

Y añadió: “Siento que los árbitros la han agarrado contra nosotros, siento que hay un ambiente de acoso, la verdad es que no pido que nos ayuden los árbitros, pero tampoco que nos perjudiquen”.