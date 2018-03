Paolo Suárez quiere seguir en el Sonsonate

La dirigencia del Sonsonate puso en su listado de transferibles al uruguayo Paolo Suárez, pero el charrúa indicó que estará en los trabajos de pretemporada del equipo porque él se siente bien ahí."Yo ya hablé con el profesor Alberto Castillo y él me quiere en el equipo. Estamos hablando eso con la directiva. No está nada dicho. Yo todavía tengo contrato por un torneo más. Yo me siento feliz en Sonsonate. No por ser declarado transferible yo ya no sigo en el equipo", apuntó Suárez, en plática con EL GRÁFICO.De acuerdo con el estratega del plantel cocotero, Alberto Castillo, la razón de incluir a Suárez como transferible tiene que ver con el hecho de que el Sonsonate debe reducir costos de su planilla a partir del Clausura 2017."No se lograron objetivos (en el Apertura 2016) y se intenta reducir la planilla. Eso es lo que me ha dicho la directiva. Ya lo hemos hecho. Los jugadores que fueron declarados transferibles fue porque la planilla era demasiada alta. Cuando a un técnico le dicen eso, hay que buscar jugadores con menos costo. No quiero opinar más sobre ese tema", apuntó el estratega del plantel sonsonateco.Sobre esa medida de la que habla Castillo, EL GRÁFICO intentó hablar con el presidente del plantel cocotero, Pedro Contreras, pero el directivo no atendió sus teléfonos.