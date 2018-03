Paolo Suárez podría debutar con el Isidro Metapán

Paolo Suárez debutará en el campeonato Clausura 2017 este sábado, cuando el Isidro Metapán enfrente al Sonsonate en el estadio Jorge “el Calero” Suárez.El uruguayo quedó habilitado luego de completar la documentación necesaria y pagar dos juegos de suspensión (ante Municipal Limeño y Águila) tras salir expulsado en la semifinal de vuelta del Apertura 2016.“El Metapán es un equipo con grandísimos jugadores. Entre todos esperamos llevar a Metapán a una nueva final porque no verlo en una final ya se extraña”, declaró el sudamericano.El jugador de 36 años experimenta su tercera etapa con Isidro Metapán, equipo con la que ha levantado seis títulos.Sobre su aporte para la presente campaña, declaró: “Amor por el equipo y responsabilidad a la hora de enfrentar los partidos. Lo que uno pueda ir aportando o no, lo irá evaluando el cuerpo técnico. La verdad, me siento bien. En mi año con Sonsonate, fui uno de los jugadores que disputó más minutos”.El charrúa arrancará en el 11 titular. También lo hará el camerunés Ayukokata Tambe, quien recibió su transferencia internacional este día.