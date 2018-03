Paolo Suárez pasará a los negocios

Paolo Suárez aceptó jugar su último torneo con el plantel de Isidro Metapán, aunque le provoca cierto temor hablar de su retiro del fútbol.

En enero del próximo año el charrúa va a inaugurar un negocio de comida en Guatemala, país donde gozó títulos con los cremas del Comunicaciones de 2013 a 2015.

Indicó que será el 10 de enero cuando sea la inauguración de ese establecimiento. Confesó que es una iniciativa que ha hecho junto a su hermano Luis, del Barcelona, y su esposa, Laura.

"Es un proyecto que lo traía desde hace año y medio. No fue fácil. Esto es todo nuevo para mí. Me asesoré bien. Son cosas que se me vienen cuando deje el fútbol. En enero inauguro mi restaurante parrillada. Ya está todo ahí. Lo vamos hacer de primer nivel. Mi hijo Agustín, también me ha apoyado bastante", apuntó el volante uruguayo.

Suárez indicó que pondrá su negocio en Guatemala porque ahí vive su esposa e hijo y es un país, donde según él, hay mucha identificación con la afición. "Por eso lo haré ahí. Es un lindo país, donde me siento cómodo. Ahí estudia mi hijo y mujer está ahí. El tema del retiro es algo que está en la mente de uno. Pero siguen pasando los partidos y cada vez me siento mejor", apuntó el jugador uruguayo.

Suárez indicó que por ahora, hasta el próximo mes, quiere terminar el torneo hasta donde lleguemos. "Después lo voy a analizar con mi familia, entrenador y junta directiva. Es una decisión bastante difícil, porque uno ama este deporte. Las personas que van a estar a cargo del restaurante son de mi entera confianza, si yo no estuviera, como mi mujer. Estoy a este torneo de dejar de jugar o capaz que me tiro otro", apuntó el jugador del plantel metapaneco.