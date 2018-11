Paolo Suárez está por convertirse en el máximo goleador uruguayo en el fútbol salvadoreño

El sábado Isidro Metapán le pintó la cara al Águila al arrollarlo en el segundo tiempo y propinarle la mayor goleada en su serie particular (5-1). El uruguayo nacionalizado salvadoreño Paolo Suárez marcó uno de los goles y se puso a tiro de igualar una marca histórica

Con ese tanto Suárez ya suma 76 goles en la primera división salvadoreña y está a uno de igualar a Juan Carlos "el Colorado" Reyes como el máximo anotador uruguayo en torneos cortos. Esta marca lo motiva, pero dijo no afanarse porque siempre valora más lo colectivo que lo individual.

"Vi por redes sociales que soy el segundo goleador histórico uruguayo acá en la liga salvadoreña y lo tomé con tranquilidad. Lo mío nunca fue buscar logros individuales, nunca salí goleador de este fútbol porque siempre prioricé lo grupal a lo individual. Tengo cuatro partidos más en fase regular y si se da el gol bienvenido sea, pero mi objetivo es lo grupal", declaró Suárez, hermano de Luis Suárez, delantero del Barcelona de España.

Aun así, Suárez no cierra la puerta de celebrar a lo grande la conquista de un nuevo récord.

"Pasar al primer lugar de este registro histórico sería lindo también y ojalá venga ese gol. Pero busco siempre la mejor opción en el campo y si tengo la oportunidad de dar una asistencia a un compañero nunca lo dudo", mencionó Paolo.

¿Y si no consigue el gol en este Apertura 2018? Suárez no decide aún si jugará un torneo más.

"Ya había dejado de jugar, estaba retirado, pero regresé al país y fui a saludar a los compañeros y al profe Castillo. De broma en broma me convencieron al decirme que les echara la mano. Si volví a jugar fue por el técnico, además de sentir siempre cariño por la ciudad y respaldo de la directiva. Me sumé para la séptima fecha. Desde entonces, he jugado de titular en seis partidos, marqué dos goles, di tres asistencias e hice expulsar a dos rivales. Puede que hoy sí sea mi último torneo, pero lo estoy disfrutando. Una vez termine la competencia, veré qué hago", reconoció.

CONFIANZA TRAS GOLEAR AL ÁGUILA

Del último partido ante los emplumados, Suárez reconoció que la victoria le da confianza a los caleros, pero deben cuidarse de no bajar la guardia porque aún no están clasificados a cuartos de final.

"Las sensaciones que nos dejó ese partido contra Águila fueron buenas. Se le ganó a un gran equipo que siempre ha estado entre los primeros tres lugares este torneo y ganarles 5-1 nos da mucha confianza para afrontar los cuatro partidos que nos restan", mencionó Paolo.

El próximo partido de Metapán es ante Pasaquina, rival directo. Los jaguares ocupan la sexta casilla con 24 puntos pero los burros han caído al noveno con 21. Tres puntos los separa.



TOP CINCO GOLEADORES URUGUAYOS EN TORNEOS CORTOS

1. Juan Carlos Reyes - 78 goles

2. Paolo Suárez - 76

3. Alcides Bandera - 31

4. Jesús Toscanini - 29

5. Darío Larrosa - 24