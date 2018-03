Paolo Suárez es el líder del Isidro Metapán

Para el campeonato Apertura 2017, el mediocampista Paolo Suárez fungirá como el guía de un Isidro Metapán plagado de jugadores jóvenes.

El futbolista uruguayo manifestó que ya tenía planeado el retiro, pero que declinó ante la solicitud de la junta directiva y cuerpo técnico.

“Tenía pensado el retiro tras el torneo que pasó, pero viendo lo que ocurrió con el equipo, tuve un dialogo con junta directiva y cuerpo técnico. Se me ha pedido que sea un guía de un equipo con varios jugadores jóvenes”, afirmó Suárez.

Con 37 años, Suárez retornó en enero a la frontera del país para disputar su tercera etapa con el Isidro Metapán. “Si me quedé fue por amor a Metapán y porque me siento capaz de tomar ese rol que se me ha encomendado. Sé lo que soy dentro y fuera de la cancha”, indicó Suárez, quien también agregó: “Me tengo fe en guiar al equipo junto a los demás jugadores de experiencia para que el fútbol de Metapán vuelva a ser grande”.

Previo al arranque de pretemporada, la directiva metapaneca oficializó las bajas de Odir Flores, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, David Rugamas y Rudy Clavel.

Respecto al tema, Suárez opinó: “Los que se fueron son jugadores de calidad. Son jugadores de renombre en el fútbol nacional. Hay que ser honestos y decir que se les va a extrañar, pero ya quedó atrás, y ahora hay que apoyar a los que están. Hay jóvenes que deben empezar a hacer su nombre con Metapán. Los que tenemos experiencia trataremos de ayudar para que esto funcione”.