Paolo Suárez dejó el Sonsonate y busca equipo en primera división

El volante uruguayo Paolo Suárez confirmó esta mañana su salida del Sonsonate, luego que no llegara a un acuerdo sobre el salario que devengaría el siguiente certamen.Suárez fue puesto como transferible hace algunos días por la directiva, pero fue una decisión que tomó él mismo por cuestión económica, no por rendimiento, según el jugador."El entrenador Agustín Castillo contaba conmigo para el siguiente torneo, pero lo que sucedió fue que no llegamos a un acuerdo en lo económico. Me reuní con ellos y acordamos que lo mejor era que me pusieran como transferible y hoy he decidido que no continuaré en el equipo", explicó Suarez, que se mostró agradecido por la oportunidad que le brindó la institución cocotera."Nos fuimos en buenos términos, estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad que me brindaron de estar acá. Lastimosamente no se llegó a un acuerdo, y esa es la razón por la que decidimos buscar nuevos horizontes", expresó.El uruguayo, hermano del delantero del Barcelona, Luis Suárez, dijo que ya tiene algunas opciones dentro del fútbol nacional para el siguiente certamen, pero no quiso revelarlas por el momento.Otro de los que no continúa con el equipo es el portero Julio Martínez, a quien no le fue renovado el contrato.