Paolo Suárez deja en vilo su continuidad con el Metapán

El mediocampista uruguayo-salvadoreño Paolo Suárez dejó abierta la posibilidad de salir del Isidro Metapán si algún representante de la directiva calera no se acerca a hablar con él en las próximas horas.

“Estoy en la incertidumbre. No sé que va a pasar conmigo. Aquí dicen que viene una junta directiva nueva, pero no aparece nadie para hablar conmigo para ver si quieren que continué. Terminé bien el torneo y siento que puedo jugar un torneo más. Me quiero quedar”, explicó Suárez.

El futbolista uruguayo también públicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales a la directiva del equipo y reveló que algunos miembros no seguirán.

“El tema fue agradecer a la junta directiva comandada por Bertín Peraza, Roberto Campos y Fredy Vega, por habernos tenido al día cuando muchas personas le dieron la espalda al equipo y nos abandonaron. Ellos tuvieron el valor de ponerse el equipo al hombro en lo administrativo”, dijo el futbolista de 37 años.

Que pase lo que tenga que pasar ?? pero lo que me queda claro es que cuando mas me necesitaron hay estuve dando la cara y no fui como otros ?? — paolo suarez (@psuarez80) 14 de diciembre de 2017

TIENE OTRAS OFERTAS EN EL SALVADOR Y GUATEMALA

Suárez confirmó que si no ve contactos con los nuevos dirigentes en las próximas horas, consideraría alguna de las ofertas que tiene de otros equipos de primera división nacional. Además, dijo que tiene una del fútbol guatemalteco, pero no quiso revelar los nombres.

“Ya estoy bastante grande y casi en el final de mi carrera y no voy a estar esperando al dirigente. Uno antes cometía errores que dejaba pasar muchas oportunidades y el dirigente, como sabía que te tenía esperando, te salían dando lo que ellos querían. Voy a esperar hasta el día de hoy y tratar de arreglar”, mencionó el charrúa.