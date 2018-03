Paolo Suárez “dedica” el pase a semifinales del Metapán a Roberto Gamarra

La noche del sábado fue Josué Odir Flores quien mandó un polémico mensaje sin un remitente específico, y hoy ha sido el volante Paolo Suárez quien se encargó de aclarar el panorama sobre al personaje al que iba dedicado el pase a la siguiente fase: el exentrenador metapaneco Roberto Gamarra.

El pope argentino había dicho en una entrevista que "lo que pasa es que yo entreno hombres y no hermanitas descalzas de la caridad. Yo entreno hombres con corazón, con personalidad y amor a la profesión. Hay muchos que no entienden eso y me echan la culpa de todas esas cosas", dijo el pasado 26 de abril, en alusión a la interna del plantel calero.

La respuesta de Suárez en redes sociales llegó tras sellar el pase a las semifinales. "Gracias Dios por regalarme una nueva semifinal más. Acá feliz con estas niñas descalzas despues del partido jajajaja vamos x más Metapán", escribió Suárez en su cuenta de Twitter.

Odir Flores no dudó en contestar a su compañero en la misma red escribiendo: "Las niñas descalzas de la caridad en semis (carita alegre) vamos carajo". A lo que Suárez respondió: "Hay estamos en una nueva semi el club de las locas y etc. etc. jejejeje".