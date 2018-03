Paolo Suárez apostó que Metapán llegará a semifinales del Apertura 2017

El volante uruguayo Paolo Suárez apunta lejos en el Apertura 2017 de la primera división salvadoreña, específicamente a las semifinales, y está tan convencido de lograrlo que incluso realizó una apuesta con un directivo del equipo.

Suárez contó a EL GRÁFICO que ha hecho una apuesta económica con el dirigente jaguar Roberto Campos. Para que el suramericano la gane, los caleros tendrán que llegar a semifinales o a la final.

"Yo le dije a Campos que, como mínimo, vamos a llegar a semifinales en este torneo. Yo le dije a él que confiara en que como grupo íbamos a llegar a semifinales. No es que él no creyera en este grupo, sino que lo hizo para incentivarme. Hay que ir paso a paso. Si llego a ganar, haré un buen asado con el grupo. Si pierdo, voy a pedir a los jugadores que me ayuden a pagar", apuntó el volante charrúa.

Por ahora el Metapán es tercero en la tabla de posiciones. Ganó en confianza tras el triunfo por 1-0 ante Águila, el sábado anterior, y este jueves 14 de septiembre juega ante el Sonsonate, en la continuación de la jornada 9.

MOTIVOS PARA CREER QUE GANARÁ

Paolo trajo a cuenta que en los equipos en donde ha jugado casi siempre hay llegado a semifinales. "La única vez que no llegué a semifinales fue en mi primer torneo con Sonsonate. Tengo mucha fe en mí y en el grupo en el que estoy", apuntó.

Por ahora el volante charrúa cree que Metapán está haciendo un buen trabajo en el Apertura 2017, pero cree que como equipo se deben exigir un poco más. "Nadie daba nada por nosotros. Todos nos daban por muertos y que íbamos a ser la vergüenza en el torneo. Pero gracias al trabajo de la directiva, jugadores y cuerpo técnico, el equipo va por buen camino", recalcó.

Antes de empezar este torneo Suárez dijo que este sería su último torneo en primera categoría. Pero ahora tiene dudas sobre si eso puede ser así.

"Es una decisión bastante difícil que uno tiene que tomar y pensar bien. Ha pasado con otros jugadores que se retiran y todavía pueden dar más. Se arrepienten porque extrañan esto. Voy a disfrutar este torneo y después lo voy a analizar. Claro que puede ser el último, pero quiero disfrutar este torneo con el equipo que tanto me dio", apuntó Suárez.