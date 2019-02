Paolo Suárez anuncia la fecha definitiva de su retiro

Paolo Suárez tiene 39 años de edad, pero entrena a la par de sus compañeros más jóvenes con el mismo ritmo. Su idea es nunca perder la motivación de jugar al fútbol y de paso motivar a otros.

Practica para jugar los 90 minutos, pero Paolo afirma que este Clausura 2019 podría su último torneo, aunque aclara que quiere irse siendo campeón otra vez con el Isidro Metapán.



¿Para qué está Isidro Metapán en este Clausura 2019?

Creo que estamos teniendo un inicio de torneo que nos ilusiona a nosotros como jugadores y a la gente de Metapán. Sabemos que se ha conformado un gran equipo en nombres y lo estamos plasmando dentro del campo de juego, que es lo más importante. Los que te hacen ganar títulos son los buenos grupos. Todos los nuevos compañeros se han adaptado bien a los que ya estábamos. Hemos formado un gran grupo dentro de la cancha, como afuera. Creo que eso nos ayuda a que el inicio del torneo sea prometedor.

¿Este puede ser el torneo que marque un resurgir en las filas caleras?

Yo digo que sí. Creo que estamos para pelearle al Alianza y Santa Tecla los primeros lugares y, por qué no, soñar con un campeonato. Aunque es todo muy reciente, pero el grupo es fuerte en todos los sentidos y muy maduro. También tenemos la confianza del profesor (Edwin Portillo) que es alguien que conoce al equipo, las raíces de Metapán. Contra Pasaquina terminamos jugando con cinco delanteros. Creo que ningún entrenador hace eso, pero es porque él sabe lo que es Metapán. Nos conoce a cada uno de nosotros. Arrancamos bien, estamos con mucha confianza.

¿La llegada de Ricardinho es una inyección de fuerza en el ataque?

Sí. Por algo ganó lo que obtuvo en Santa Tecla. Nadie le ha regalado nada. Es un gran jugador, pero lo que más me admiró de él es la clase de persona que es. Es muy humilde y llevadero. Cayó bien en el plantel. Creo que los que llegaron son grandes jugadores y están aportando mucho para el equipo.

¿Sigue valorando su retiro del balompié?

Yo ya me había retirado, la verdad.

¿Quién lo convenció de reincorporarse?

Yo llegué acá como a la fecha 4 del torneo anterior (Apertura 2018). Metapán no había ganado. Recién ganó a Firpo en la fecha 5, por 4-3. Yo me vine por trámites personales. Hablé con el profesor Alberto Castillo para entrenar. Los compañeros me vieron entrenar y me vieron que estaba bien, que aún le podía aportar al equipo. Lo hablé con mi entorno y no vi mal la posibilidad de regresar a las canchas. Los compañeros y cuerpo técnico me hicieron sentir que podía ayudar y lo hice. Terminé jugando 12 juegos como titular. Eso me dio fuerza.

¿Hasta que fecha tiene contrato con Isidro Metapán?

Hasta este torneo. Hice una buena pretemporada que me está ayudando para jugar estos partidos de buena manera. El profesor Portillo, aún con 39 años de edad, confía mucho en mí. Entreno y me preparo para jugar los 90 minutos. Lo hago a la par de mis compañeros. Nunca arrugo la cara para entrenar. Nunca dejo de entrenar por cansancio. Soy conciente de que tengo 39 años, pero entreno para jugar los 90 minutos. Entreno a la par de mis compañeros y eso me da mucha confianza interna.

¿Hay Paolo para rato en Metapán?

No. Este torneo te voy a decir que me siento bien. Ya para el otro, lo veré. Ya sería mucho jugar el otro torneo, pero quiero disfrutar este torneo, que siento que Metapán está para mucho. Pero cien por ciento te puedo decir que hasta este torneo llego. Ya tengo 39 años y estoy 100 por ciento seguro de que el otro torneo ya no lo juego. Quiero retirarme de buena forma. Siento que ahora el equipo está para regalarme un título y yo para irme tranquilo de Metapán.