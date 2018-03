Paolo Suárez: “Santa Tecla sigue siendo el favorito”

Con el recorte al presupuesto del Isidro Metapán para los torneos venideros, Paolo Suárez fue uno de los que aceptó quedarse en el plantel para el Apertura 2017, con el objetivo de liderar un proyecto que al principio levantó dudas.

Con una plantilla limitada, el charrúa cree que el plantel jaguar ha hecho un gran torneo, sin dejar de lado el aporte del timonel nacional Edwin Portillo. Los caleros ganaron 1-0 al Santa Tecla en el juego de ida, pero aún así Suárez considera que su rival es el favorito para llegar a la final.

¿Cómo valora hasta ahora lo que ha hecho el Metapán en este certamen?

Nosotros estamos contentos de estar en una semifinal más. Yo sabía que nadie daba nada por nosotros, pero yo me tenía mucha fe y también confiaba en todos los compañeros del equipo. Los dirigentes nos prometieron hacer una buena gestión y tenernos al día, hasta el día de hoy lo han cumplido de una manera increíble. Creo que como nunca, Metapán ha estado al día. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a ponernos una meta, que era llegar como mínimo a semifinales. Fuimos partido a partido, con la boca cerrada. Dejamos que la prensa se encargara de hablar de otros equipos. Nos memospreciaron al inicio del torneo. Estamos contentos por eso. Yo me quería estar en una nueva semifinal y me alegra haber cumplido este obejtivo.

¿Cuál puede ser la clave del Metapán para estar ahora a un paso de la final?

La clave estuvo en la unión de grupo y creer en el cuerpo técnico. El profesor Edwin Portillo conoce las raíces del Metapán. Es el técnico más ganador del fútbol salvadoreño, asistido por Misael Alfaro, quien también conoce la institución. No dejamos que los chicos se agrandaran porque ganábamos dos o tres partidos.

Antes del juego de ida ante Santa Tecla, usted dijo que ese rival era favorito. ¿Sigue pensando igual luego de haber ganado por 1-0?

Sí, Santa Tecla es el favorito, es el bicampeón. Es un equipo que tiene continuidad, con un buen entrenador (Ernesto Corti) además de buenos jugadores. Pero nosotros seguiremos dando lucha partido a partido para poder dejar de lado al equipo más regular de los últimos torneos. El Santa Tecla es el bicampeón y en el juego de ida hizo un buen partido. Tuvieron situaciones de gol y nosotros los seguimos respetando.

¿Cómo presagia el juego de vuelta en Las Delicias?

Sabemos que Santa Tecla es fuerte de local por el piso sintético. Pero en casa nosotros nos hicimos fuertes. Toca plantear el segundo partido, ya con el resultado a favor del primer juego. Tenemos un gran entrenador y vamos a cumplir las órdenes que nos diga. El juego de este domingo será díficil, cerrado y luchado, pero estoy orgulloso de este grupo de jugadores, de esta directiva y cuerpo técnico. Nadie daba un cinco por nosotros y ahora estamos a un paso de estar en la final. Vamos a espera a un Santa Tecla que se va a jugar la vida en la vuelta, al igual que nosotros.

Podría retirarse luego de este certamen, ¿sigue en pie esa idea?

La verdad es que me siento muy bien. Justo después del juego estuve hablando con la dirigencia. Me ven bien y yo me siento bien físicamente. No es fácil retirarse, porque el fútbol es la vida de uno. Es una decisión bien delicada, que no me voy a apresurar a tomarla. El cuerpo me da la pauta de que aún puedo un poco más. La gente de Metapán dice que aún le puedo dar un poco más al equipo. No me voy a apurar para tomar la decisión.