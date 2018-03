Paolo Suárez: “Este año me retiro”

El uruguayo Paolo Suárez se convirtió en la nueva contratación de Isidro Metapán para el Clausura 2017. Disputará su tercera etapa con los caleros y según él la última, pues espera marcar su retiro.

El charrúa ha ganado seis títulos con la institución jaguar y espera, bajo la conducción del timonel Roberto Gamarra, darle nuevas alegrías a la afición calera.

¿Siempre mantuviste en mente regresar al Metapán?

Don Óscar Flores (directivo del Metapán) me brindó su mano y amistad cuando vine al país. Es uno de los dirigentes más importantes del equipo y de El Salvador y nos une más que una amistad. Mi idea era retirarme en Metapán y lo conversé con él. Don Óscar me dijo que Metapán era mi casa y que podía regresar cuando quisiera. Posterior a eso, iniciaron las conversaciones.

¿Cómo te sentiste en el primer amistoso?

Tenía pensado ir y hacer un trote porque era mi primer día. Pero el profesor Roberto Gamarra y Misael Alfaro me preguntaron si quería jugar un rato. Andaba los tacos y estando en el lugar a uno le dan ganas de jugar un rato. No es por decirlo a cada rato, pero Metapán es mi casa.

¿Estipulas alguna fecha para definir tu retiro?

Si sale todo bien, en cuanto a mis planes familiares, sería este mi último torneo (Clausura 2017). Sin embargo, si algo se complica, sería hasta el próximo. Todo depende de los planes personales que tengo junto a mi familia.

Llegas a Isidro Metapán en una transición de cuerpo técnico. ¿Qué piensas de Roberto Gamarra y su auxiliar Misael Alfaro?

A Misa lo conozco muy bien. Ganamos títulos con Metapán. Siempre tuvimos una permanente comunicación. Es más, sin yo saber que el destino nos iba a unir, hace dos meses le regalé una camiseta de mi hermano Luis (Suárez), firmada por él y Messi, porque es uno de los grandes amigos que me ha dado el fútbol. Ahora me lo encuentro siendo mi jefe.

Por otra parte, será la primera vez que trabajo con “el Toto”...

La verdad es que a él se le ve en la televisión medio serio, pero tranquilo. Es muy amigo de don Óscar Flores y nos hemos hecho algunas bromas. Siempre con el respeto que se le debe tener al entrenador.

A estas alturas de tu carrera, ¿qué le puedes aportar al Isidro Metapán?

Lo que ya se sabe, amor por el equipo y responsabilidad a la hora de enfrentar los partidos. Lo que uno pueda ir aportando o no, lo irá evaluando el cuerpo técnico. La verdad, me siento bien. En mi año con Sonsonate fui uno de los jugadores que disputó más minutos. En lo físico me siento bien.

A tu criterio, ¿qué rumbo está tomando el fútbol nacional?

Todos queremos un cambio para bien. El Santa Tecla acaba de demostrar que sí se traen buenos jugadores, los resultados se dan. Primero Dios todos los equipos sigan con la mentalidad de traer buenos extranjeros. La llegada de ellos también ayudará a que los jugadores salvadoreños crezcan y tengan esa mentalidad de jugar afuera. La capacidad la tienen, pero tienen que creérsela más.

¿Cuál fue tu impresión al ver a Luis Suárez posando con una camiseta del Santa Tecla?

Me dio algo de risa, pero obvio que mi hermano tiene gran amistad con Sebastián Abreu. Se me vino a la mente que “El Loco” se la llevó como un regalo de la junta directiva del Santa Tecla. Es algo lindo que tiene el fútbol. Fue un bonito gesto de parte de la gente del Santa Tecla.