Paolo Suárez: “Es la primera vez que me sacan a los 20 minutos”

Paolo Suárez vivió ante Alianza, el pasado domingo, un hecho inédito en su carrera. Saltó como titular al partido, pero su entrenador, Edwin Portillo, decidió sacarlo del campo cuando apenas habían transcurrido 20 minutos. No estaba lesionado, ni había pedido el cambio. Fue simplemente por decisión del entrenador.

Aunque al principio se le vio contrariado, luego se lo tomó con calma y fue a saludar al timonel calero antes de irse al banquillo para descansar.

Ya con cabeza fría, el hermano de Luis Suárez, jugador del Barcelona, analiza el momento y cree que el técnico estaba en todo su derecho si no lo veía en su mejor nivel.

"Fue decisión del técnico que yo saliera del juego. Yo me siento muy orgulloso porque me está dirigiendo el mejor técnico del país, el más ganador (Edwin Portillo). Si él tomó esa decisión, uno la respeta. Yo salí y lo saludé. Despues del juego hablamos normal. Él veía que no me encontraba en el partido. Es la primera vez en mi carrera que me sacan a los 20 minutos. Lo tomé con madurez. No pasa nada", analizó.

El volante charrúa cree que el plantel está en deuda con la afición, tras solo haber conseguido cuatro de 12 puntos que han estado en juego dentro del Apertura 2017.

"Nos está generando déficit esos dos puntos que dejamos ir ante Dragón en casa. La meta de nosotros es ganar de locales y afuera vamos a ver si se puede rescatar algún punto. Las derrotas ante FAS y Alianza estaban dentro de un prespuesto, así que no hay que alarmarse", apuntó el volante suramericano.

A Suárez no le quita el sueño haber perdido congtra Alianza y FAS por la inversión que han hecho esos dos equipos. "Si ves la inversión que ha hecho Metapán, ahí te das cuenta de que son dos juegos que vos podés no ganar. Esos dos puntos que perdimos ante Dragón no están haciendo falta en mejor posición", apuntó.

Paolo estaba por retirarse a mediados de este año, pero la directiva del Metapán le pidió quedarse un torneo más con el objetivo de ayudar al equipo.