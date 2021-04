Paola Calderón no sigue en FAS

La goleadora del torneo pasado en el fútbol femenino, Paola Calderón, no sigue con el FAS femenino para este Clausura 2021 y de momento quedó sin actividad debido a que finalmente fue inscrita con las tigrillas por lo que no puede jugar con otro equipo.

La delantera nacional expuso que a inicios de pretemporada pidió su salida por razones personales siendo una de ellas lo difícil que se le hacía viajar desde su residencia en Chalatenango hacia Santa Ana. Sin embargo, la inscripción como elemento tigrilla le impide jugar por lo que entrena por su propia cuenta.

"Decidí no continuar con el equipo por razones personales pero ellos no me quisieron dejar ir, me inscribieron como jugadora de FAS y ya no pude jugar con otro equipo. Por eso es que no estoy participando de este torneo", dijo Paola.

"Les dije que no continuaba en el equipo y me dijeron que no me fuera. Puse una carta en la Federación para que me dieran opción de jugar con otro equipo porque ya había pedido mi salida. Tengo contrato hasta este torneo por lo que en el próximo ya puedo jugar con quien yo desee", agregó la goleadora del pasado torneo donde anotó 39 goles.

Calderón tiene tres propuestas para fichar de cara al Apertura 2021 pero lamenta no poder jugar en el presente certamen. "No he firmado contrato con nadie aún, veremos qué decisión tomo al final", destacó.

Por su parte, Cristian Zañas, auxiliar técnico de los tigrillos, confirmó que Paola había pedido su salida pero el equipo ya había sido inscrito. "Ya estábamos inscritos y ella no quería estar en el equipo. Lastimosamente así pasó, incluso pasaron dos fechas (jornadas) que estuvo ahí pero ella tomó la decisión", dijo.

Al no tener competencia, de momento no ha estado en la selección femenina. "Creo que esto puede influir para no estar en la selección. Escuché comentarios que porque estoy sin ritmo y todo eso, pero es decisión del cuerpo técnico y esperamos una oportunidad más adelante", agregó Paola.

Por el momento, Calderón se dedica a sus estudios pues este año empezó con la Licenciatura en Educación Física en la Universidad de El Salvador. "Quiero sacar mi carrera porque lastimosamente en el país el fútbol femenino no nos asegura nada", finalizó.